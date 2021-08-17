MAIB — прогрессивная электроника с надеждой выбраться из подземки

Русская электронная сцена живет в отрицании. Продюсеры стесняются сотрудничать с поп-звездами, чтобы не замарать список кредитсов. Проекты вроде WWWINGS появляются на мгновение, чтобы заставить мир восхищаться, и затем саморазрушаются, едва показав амбиции. Крепкая идеология с одной стороны помогает сплоченности комьюнити, с другой — намеренно отделяет его от остальной индустрии, приближая коммерческий потенциал такой музыки к нулю.

На Западе «deconstructed»-звучание с жвачными басами, хрустящими снейрами и космическими текстурами уже превратилось в некий бренд. Arca свободно коллаборирует с поп-певицей Rosalía, Kendrick Lamar читает под дисторшн SOPHIE, Shygirl сияет на фите с главным британским рэпером slowthai. Есть и более поверхностные примеры — «Yeezus» Канье по сути предугадал и популяризировал тренд на пост-клуб еще в 2013.

Миша MAIB верит в то, что такая музыка в России может выйти за пределы «местячкового феномена». Если многие электронщики смотрят на сотрудничество с популярными рэперами пренебрежительно, то MAIB не против таких коллабораций и сейчас выступает с dj-сетами на разогревах PHARAOH. Там он превращает опыт прослушивания в контрастный душ, миксуя Богемскую Рапсодию или Дэвида Боуи с собственными бейс-этюдами. Он не швыряется в аудиторию экспериментами, а плавно подводит к ним. Непривычная электроника подается аккуратно, вместе с классикой и известными клубными треками (при этом не разрушая помпу перфоманса). Не сказать, что мы фанаты творчества Глеба Голубина, но сам факт, что перед его лайвами играют такие сеты, дорогого стоит.

Но dj-сеты — не главная сторона творчества Миши. На днях прошла закрытая презентация музыки MAIB — эти песни, включая недавнюю EP «Outdoor Games», уже выходили с 2019 по 2021. Советуем ознакомиться со всеми этими релизами, на которых нашлось место и гипер-попу, и абстрактным звуковым коллажам, и кристаллическому хип-хопу. На них есть совместки как с неизвестными именами, так и со знакомыми нашим читателям Wokawóna и Vacío. Пока на работах не так много прослушиваний, но судя по амбициям Миши и его желанию продвигать пост-клуб в массы — это вопрос времени.

Давид ЧЕБАНОВ.