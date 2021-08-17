Фатальный август

Август в очередной раз подтверждает свою репутацию фатального месяца для всякого рода происшествий техногенного характера. Зловещий характер последнего месяца лета вынуждает наконец-то сделать правильные выводы — раз катастрофы приобретают почти запланированный характер, пора разобраться в причинах.

Вас может смутить характеристика «запланированный»? Попробуйте подобрать слово точнее.

Фигура 1. Бе-200 ВМФ РФ (один из двух, именной, парадный борт) отправлен на показушную гуманитарную миссию в Турцию, при этом экипаж не имеет опыта тушения пожаров, сопоставимого с опытом флота МЧС. В результате самолëт летит не туда и не так, а в конце врезается в гору, гибнет уникальный экипаж.

Фигура 2. Ил-112В (существовал в единственном экземпляре) прожил свою короткую жизнь с репутацией проблемного борта. Несмотря на красивые отчëты ответственных лиц, самолëт банально «не умеет летать» — аэродинамическое качество планера ниже плинтуса, к тому же крылатая машина получилась слишком тяжелой и при этом не способной поднять заявленные для Минобороны 5 тонн. Одним словом, борт «сырой» как курица Гордона Рамзи. Но вместо того, чтобы методично «допиливать напильником» конструктивные недостатки, экспериментальный самолëт гонят на показушное шоу в Кубинке. В результате потерян самолëт, погиб уникальный экипаж.

Фигура 3. 31 июля (один день разницы не делает) на Дальнем Востоке разбивается Су-35. Пилот на этот раз жив, но результаты расследования вновь заставляют хвататься за голову — руководитель полëтов не смог отличить отстрел тепловых ловушек от пожара двигателя. В результате пилот катапультировался из абсолютно исправного самолëта. По меткому выражению «Базы» «пострадал только российский бюджет».

Понятно, что отменить август не получится, но, возможно, стоит как минимум не планировать ничего серьезного на такой вредный месяц — как-нибудь обойдемся без парадов, учений и гуманитарных миссий. Как говорил капитан Дыгало, «ситуация закритическая». Не стоит дразнить судьбу.