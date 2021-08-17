А ещё вот езжу сейчас по градам и весям отечества, и вижу висящие там и сям предвыборные биллборды. По тем же градам и весям проезжал пару месяцев назад, и видел на них либо рекламу фастфуда, либо сотовой связи, либо еще что-нибудь такое же.

И вот на каком рефлексе себя поймал. В мирное, то есть невыборное время баннер — это такое место, где тебе что-нибудь продают. И ты привык на автомате относиться к информации на нём именно как к коммерческому предложению. То, что там политота, воспринимается поначалу даже как-то странно — не про то. А потом внутренние алгоритмы восприятия тебе говорят, что тут тоже продают, но по-другому.

И вот ты в роли покупателя на этом базаре. У тебя в кармане ровно одна «монетка» — твой голос. И все предложения — в эту цену. А дальше ты пытаешься понять, какое из них выгоднее — с учетом того, что цена не является фактором конкуренции, таковой остается только структура предложения. Тебе предлагается отдать этот свой голос такому-то дядьке или тётке, или за такой-то партийный бренд (на автомате же привыкли партии тоже называть «брендами»). И весь вопрос в том, по каким критериям ты делаешь этот выбор. А на бордах, как нетрудно предположить, всякие слоганы, которые, по идее, должны у тебя как-то в голове осесть и ты с ними должен согласиться. Но там всё время какой-то бред — то «забота», то «согласие», то «справедливость», то «перемены», и у тебя развивается отношение к этому контенту как к белому шуму — стремительно развивается «баннерная слепота».

Собственно, это к тому, что рыночная коммуникация планомерно вытесняет политическую в качестве единственно значимой и интересной, и политическая с годами все больше мимикрирует под рыночную, но поскольку она про другое и по-другому устроена, смотрится это всё как седло на корове.

Очевидно, что должно быть какое-то отдельное, иначе организованное пространство для политической коммуникации, чем этот вселенский базар, в который превратилась окружающая нас урбанизированная действительность. Но где?