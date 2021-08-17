Религиозная война

Пик могущества СССР пришелся на 30 апреля 1975, когда коммунисты Северного Вьетнама подняли красное знамя над Дворцом независимости в Сайгоне.

Это ознаменовало окончательное поражение Соединенных Штатов Америки во Вьетнамской войне.

Сейчас в Афганистане Соединенные Штаты снова потерпели сокрушительное поражение. Однако в этот раз для мира все выглядит гораздо хуже.

Вьетнамская война была идеологической, но это были идеи эпохи модерна. При всех различиях, Запад и СССР были частью одной цивилизации.

В Афганистане — войне религиозная, кто бы что сейчас ни говорил. В глазах исламского мира джихадисты нанесли поражение самой могущественной армии крестоносцев.

А на фоне великого переселения миллионов мусульман в Европу под видом беженцев возникает ощущение надвигающегося Апокалипсиса.

Самое время России строить Стену и вводить визовый режим со Средней Азией.