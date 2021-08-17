Киностудия Горького представит «Время и вещи»

Именно так называется выставка костюмов из советских исторических фильмов, которая 19 августа откроется в выставочном пространстве Киностудии Горького.

Понятно, что лучшая презентация костюма — это все-таки фильм, но студии все чаще обращаются к дополнительному спектру мероприятий, способных привлечь и порадовать людей, а также показать свою активную деятельность.

В данном случае экспозиция вполне может оцениваться еще и как просветительская с историческим уклоном. Она представит антикварные предметы гардероба и авторские костюмы, созданные для съемок известнейших фильмов («Лев Толстой», «Юность Петра», «Красное и чёрное», «Анна на шее», «Униженные и оскорбленные»). Около 70 экспонатов, включая вечерние, свадебные и бальные платья конца XVII — начала XX века, уникальные кружева и головные уборы.

Выставка организована при поддержке Минкульта и мэрии – вход бесплатный. Можно до 30 октября прийти посмотреть вживую или с сентября совершить виртуальный тур на официальном сайте киностудии.