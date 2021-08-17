Китайцы снимут ремейк «Призрака»

Мы так привыкли к отечественным ремейкам иностранного продукта, что все еще удивляемся, когда происходит наоборот. А ведь это уже тоже не единичные случаи, и очередной — подоспел на днях. Китайская студия Erdu Film, создающая крупные китайско-американские проекты с кассами на сотни миллионов, займется адаптацией российской комедии «Призрак».

Это слегка стандартная, но добрая комедия с красивым небом и хорошей химией главного дуэта (Бондарчук-Трескунов).История яркого авиаконструктора, в один миг ставшего призраком и теперь способного завершить дело всей жизни только руками другого «призрака» — школьника-«невидимки» Вани: единственного, кто видит призрак героя Бондарчука.

Если подумать, то история и правда очень подходящая для Китая, чей кинематограф сейчас повторяет путь промышленности: активно вбирает в себя чужие идеи и на их реализации учится создавать уже собственные.Нашему кино зачастую не хватает опрятности и внимания к деталям, а потому не удивимся, если детище Erdu Film, в отличие от оригинала (1,7 млн зрителей), станет действительно массовым.

Проект запускают в текущем году, дата премьеры и актерский состав (включая главную интригу — китайскую версию Бондарчука) пока неизвестны,