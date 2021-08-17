Олимпиада выживания в природе

Красивый вдохновляющий фильм обещают показать в КАРО Эрмитаж под открытым небом 19 августа. Документальная лента Тьерри Донара «Перезагрузка» погрузит зрителя в самобытный мир экстремальных видов спорта, большинству из которых никогда не стать олимпийскими.

Полеты на параплане через каньон, скайдрайвинг, спидглайтинг, фридайвинг с китами, фрирайд, гидрофойлинг, слалом — здесь не все названия известны или хотя бы хорошо понятны, однако можно не сомневаться, что красотищи вокруг будет не меньше, чем адреналина внутри.

Четыре группы молодых людей проложат свой путь от Северного полярного круга до белых песчаных солнечных пляжей Французской Полинезии, надеясь не только получить свой гормональный гонорар за отчаянную смелость, а и донести общую жизненную философию. Для них занятия активными видами спорта — еще и способ доказать, что, находясь в контакте с природой и уважая ее, человечество еще долго сможет наслаждаться ее стихиями.

Недавно мы смотрели Олимпиаду, на которой по-прежнему важно, кто выше, быстрее, сильнее. Венсан Кассель в «Перезагрузке» расскажет о совсем ином спорте — где в основе всего лежит слово «вместе», столь режущее слух на Олимпиаде побед, а не яркого и гармоничного выживания в природе.