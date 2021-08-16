Памятник героиням фильма Станислава Ростоцкого

Газета ру сообщает: Депутат Госдумы сравнила сексуальные меньшинства с мутантами. Депутатом Госдумы оказалась Елена Драпеко. Если кто не помнит, была когда-то такая артистка, потом она стала коммунисткой и кандидатом социологических наук, теперь она справоросска – Миронов старательно собирает [Читать...]

Памятник Владимиру Высоцкому откроют во Владивостоке 25 июля 2013 г.. Создатели монумента выбрали около тысячи песен Владимира Семеновича, которые будет транслировать музыкальная система рядом со скульптурой, сообщил представитель мэрии. В конкурсе на создание уникального музыкального памятника великому поэту, певцу и актеру [Читать...]

Открытие памятника героям фильма «Офицеры» состоялось в Москве на Фрунзенской набережной 9 декабря 2013 года. В металле запечатлен момент встречи главных героев легендарного кинофильма «Офицеры» Владимира Рогова, вышедшего на экраны в 1971 году. Иван Варрава и Алексей Трофимов [Читать...]

Памятник Батырхану Шукенову установят в Казахстане не раньше, чем через пять лет, сообщил министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы, передаёт «Интерфакс». – По законодательству есть такой пункт, что по истечении лишь пяти лет мы имеем право называть [Читать...]

В Латвии началась реставрация памятника, установленного на месте гибели легенды российского рока, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. На собранные от пожертвований средства существующий постамент из бетона и плитки будет заменен на новый, сделанный из цельного камня. Как сообщают [Читать...]