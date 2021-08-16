{ 16 августа 2021 }

Памятник героиням фильма Станислава Ростоцкого

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Памятник героиням фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие»

В Карелии появится памятник героиням фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…» В следующем году картина, ставшая классикой советского кино, отметит 50-летний юбилей. Создание монумента будет приурочено к этой дате. Установить такой памятник предложил Анатолий Щербаков — ветеран Великой Отечественной войны, в 1944-м освобождавший республику от оккупации. Идею поддержала актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, которая сыграла в ленте Лизу Бричкину.

Памятник героиням фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие»

Памятник будет посвящен женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе. Его установят у водопада Ахинкоски на реке Тохмайоки в Сортавальском районе. Там снималась одна из сцен фильма — где девушки изображали лесорубов. Два эскиза уже есть.

 

 

 

КультRa


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