В Карелии появится памятник героиням фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…» В следующем году картина, ставшая классикой советского кино, отметит 50-летний юбилей. Создание монумента будет приурочено к этой дате. Установить такой памятник предложил Анатолий Щербаков — ветеран Великой Отечественной войны, в 1944-м освобождавший республику от оккупации. Идею поддержала актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, которая сыграла в ленте Лизу Бричкину.
Памятник будет посвящен женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе. Его установят у водопада Ахинкоски на реке Тохмайоки в Сортавальском районе. Там снималась одна из сцен фильма — где девушки изображали лесорубов. Два эскиза уже есть.