Pink Floyd и Stonks

После коммерческого успеха альбома The Dark Side of the Moon группа Pink Floyd решила вложить в бизнес миллионы долларов. Это был хитрый план уклонения от бешеных налогов, которые грозили им по британским законам 70-х. Никто не знает, по какому принципу горе-инвесторы выбирали себе активы, но в итоге закупились нехило: производство скейтбордов, разработка компьютерных игр, пошив обуви для детей, плавучий ресторан и̶ ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶п̶р̶а̶в̶а̶ ̶н̶а̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶ь̶ ̶ж̶и̶в̶о̶г̶о̶ ̶в̶ы̶с̶т̶у̶п̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶В̶а̶л̶е̶р̶и̶я̶ ̶Л̶е̶о̶н̶т̶ь̶е̶в̶а̶ ̶н̶а̶ ̶к̶о̶н̶к̶у̶р̶с̶е̶ ̶«̶К̶р̶ы̶м̶с̶к̶и̶е̶ ̶з̶о̶р̶и̶»̶ ̶в̶ ̶Я̶л̶т̶е̶.

Но затея с треском провалилась, ведь почти все эти компании обанкротились, и чуть не утащили Pink Floyd за собой. В то же время государство раскрыло заговор по уходу от налогов и потребовало всю причитающуюся сумму. Но денег у группы уже небыло. Спасти ситуацию помогли только доходы от альбома The Wall, выход которого им пришлось ускорить.