Pink Floyd и Stonks

Известная кавер-группа Brit Floyd представит в России свое шоу, поставленное на музыку легендарных рокеров Pink Floyd, осенью 2013 года. Концерты пройдут 26 сентября в московском клубе Stadium Live и 27 сентября Санкт-Петербурге на сцене Ледового дворца. В рамках трехчасового трибьют-шоу [Читать...]

Британский драматург и режиссер Том Стоппард написал радиопьесу в честь сорокалетнего юбилея альбома «The Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd, сообщает The Guardian. В часовой «фантастической и психоделической истории» под названием «Dark Side» будет задействована музыка [Читать...]

Бывший бас-гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс сожалеет о судебной тяжбе со своими коллегами по группе. Напомним, что Уотерс оставил легендарный рок-коллектив в 1985 году, и начал судиться со своими коллегами по группе Ником Мэйсоном и Дэвидом Гилмором, которые [Читать...]

Музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер Евгений Кобылянский, известный по совместным продюсерским работам с Ириной Аллегровой, Тамарой Гвердцители, Григорием Лепсом, Аллой Пугачевой, а с начала 90-х работавший в американских студиях с такими легендарными звездами, как Джо Кокер и Билли [Читать...]

Новый альбом группы Pink Floyd “The Endless River” увидит свет в октябре 2014 года. Об этом проговорилась в твиттере жена Дэвида Гилмора. По ее словам, пластинка записана по следам студийных сессий, датированных 1994 годом, то есть временем, когда [Читать...]