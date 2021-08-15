{ 15 августа 2021 }

Из насильников в священники

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Актер Шайя Лабаф сыграет первую роль после обвинений в насилии. Звезда «Трансформеров», будем честны, меньше многих заслужил право считаться невинной жертвой воинственного тренда актрис, которые вместе с Вайнштейном выплеснули из ванны и весь здравый смысл. За Лабафом шлейф скандалов ходил давно, и в часть историй, на которых его бывшие дамы обновляют свою популярность, верится довольно легко.

Тем и сложнее отношение к выбору Шайи на роль известного священника — падре Пио. Возможно, на этой разнице и построена рекламная кампания фильма Абеля Феррары. А не исключено, что от Феррары данное приглашение — это акт солидарности и поддержки:в трудную пору он зовет опального актера на роль священника, который после неоднократных обвинений в шарлатанстве был в итоге причислен к лику святых.

Напрашивается лишь одно сомнение: а справится ли Лабаф с ролью настолько серьезной личности? Стигматы можно нарисовать, но с глазами-то посложнее, и вся надежда на то, что во время скандала Шайа многое переосмыслил и почерпнул глубины. Впрочем, риск в любом случае невелик, даже если актер своей игрой оскорбит чувства верующих. Что для него церковная анафема по сравнению с уже пережитой социальной — от торжествующих феминисток?

НЕВМИНКУЛЬТ


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