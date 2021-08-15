Стив Лейси — главная звезда нового черного инди

К 23 годам юный музыкант обзавелся безумно внушительным списком заслуг, став востребованным автором песен и продюсером, записывая при этом выразительный инди-рок без таргета на массового слушателя. В его Instagram почти миллион подписчиков, в Spotify больше 5 миллионов слушателей, несмотря на редкий выпуск нового материала — в его дискографии пока только один полноформатный альбом.

Ещё до того, как Стив разменял третий десяток, его имя можно было найти в кредитсах альбомов Кендрика, Джей Кола, Дензела Карри, Тайлера и Кали Учис. Ну а еще он вовсю лабал на гитаре в составе The Internet — группе, которая образовалась из тусовки Odd Future. Неудивительно, что подросток, выросший в Комптоне так чутко передает калифорнийский звук. Магия, конечно, в простоте — свои ранние треки, в том числе дебютный EP Лейси записал на iPhone 6, подключив к нему свою гитару. Журналист, ставший свидетелем творческого процесса парня, описывал это как петлю: он пишет импровизированный риф поверх ударок из Garage Band, сразу же удаляет и пишет его ещё раз, пытаясь на ходу анализировать музыку на предмет ошибок.

А теперь представьте что будет, если дать ему больше ресурсов, больше инструментов и больше времени? Этот человек может стать новым Принсом для поколения Z.