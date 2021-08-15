Платить за прививки или нет? И за что именно?

Преинтереснейший разговор о коронавирусе состоялся на русскоязычном израильском канале ИТОН-ТВ с Яковом Кедми, который после выхода на пенсию начал часто появляться в российских СМИ и приобрёл своими яркими, умными и до крайности независимыми и нелицеприятными суждениями широкую известность и популярность в российском народе. Что, впрочем, изрядно выбесило и всех тех, кто неровно дышит к России и русским, и тех, кто так же относится к Израилю и евреям. Ну, нецензурируем человек. Что думает, то и говорит. Карьеры не делает (впрочем, он её никогда сделать особо не стремился — чего в жизни добился, того добился вопреки, а не благодаря начальству). Ни перед кем не заискивает. Ничего и никого не боится. Называет всё своими именами.

Интересные в этом разговоре о коронавирусе возникли мысли. Что никто про него толком ничего не знает и, в принципе, относиться к нему надо, как к гриппу — без истерики. Так что считать заболевших бесполезно. Важно, сколько из них в тяжёлом состоянии и сколько рискуют жизнью. Именно ими и нужно заниматься. И готовить здравоохранение нужно к тому, чтобы в каждый отдельно взятый момент все, кто находятся в тяжёлом состоянии, могли рассчитывать на тот уровень помощи, который им необходим. Что к прививкам надо подходить без истерик, неважно, за или против. И несмотря на то, что на них фармацевтические корпорации и в самом деле зарабатывают и ещё заработают, если их значение состоит в том, чтобы меньше было тяжёлых случаев, их надо делать. Но без фанатизма.

Опять же, как работать с принципиальными антипрививочниками? Можно за прививки платить. Или какие-то другие материальные стимулы находить, которые к этому делу народ привлекут. Не случайно российские социологи обнаружили, что антипрививочные настроения прямо пропорциональны отношению людей к власти (это уже не из Кедми). И больше всего у нас они распространены среди избирателей КПРФ (хотя, вроде бы, именно они, как приверженцы всего старого, советского, должны были бы прививки первыми приветствовать — ан, оказывается, нет). И больше них против прививок только те, кто вообще на выборы из принципа не пойдёт — наиболее скептичная часть населения. Ну, а больше всего привитых среди лоялистов — тех, кто за «Единую Россию» голосует.

Кедми, кстати, высказал интересную мысль, насчёт того, что чем бешеные ограничения вводить, которые экономику угробят, и страну парализовывать, проще, даже если о принципиальных антипрививочниках на минуту забыть, всем, кто прививается, просто за это платить, вне зависимости от их настроя в отношении того, полезно это или нет. Человеческая жадность — великий стимул. Никто в мире ещё не отказывался из принципиальных соображений от пенсий и пособий. Или от того, чтобы свою квартиру приватизировать. Нравились людям или нет Ельцин, Гайдар с Чубайсом и Лужков с Собчаком, а каждый постарался своё у этой власти забрать. Хоть шерсти клок… Ну, а с какой именно овцы, и так понятно. Тут мало у кого расхождения во мнениях между собой будут.

Кстати, не случайно в Израиле, при очень высокой доле привитого населения есть две основные категории, которые на сегодня лидируют по числу тяжелобольных. Естественно, имея в виду коронавирус. Это ультраортодоксы и арабы. И те, и другие в гробу в белых тапочках видели и еврейское государство, и все его распоряжения, к чему бы они ни относились. Ну и, соответственно, результат таков, как он есть. Однако, для обеих этих групп характерно то, что за своими деньгами к государству они приходят первыми — именно потому, что ему не доверяют и уверены, что если не успеют вырвать у него всё, что смогут, им их законное не отдадут. Интересные возникают параллели с Россией…

Другое дело, что у нас многие, напротив, хотели бы сами срубить денег на всём, что только связано с вакцинированием. Ну, то же самое и у всех происходит…