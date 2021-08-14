В одном из интервью певец The Weeknd рассказал, что в подростковом возрасте «ненавидел» свое имя (Эйбел Макконен Тесфайе) и решил использовать прозвище «Выходные», потому что это «звучало круто». Однако была одна проблема: с таким названием уже существовала рок-группа. Поэтому музыкант убрал букву «е», чтобы избежать проблем с авторским правом. Псевдоним ассоциируется с легкостью, свободой и весельем, как и все творчество певца.
{ 14 августа 2021 }
Как The Weeknd придумал свой псевдоним
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