Как The Weeknd придумал свой псевдоним

R’n’B-исполнитель Абель Тесфайе, известный под псевдонимом Weeknd, в своем первом в жизни интервью признался, что считает себя очень скучным человеком. В интервью журналу Complex музыкант сообщил, что ему часто кажется, что ему нечего сказать. «Я самый скучный человек [Читать...]

Абель Тесфайе, более известный под псевдонимом Weeknd, анонсировал новый альбом под названием «Beauty Behind The Madness». Название альбома он сообщил в своем твиттере и там же выложил обложку будущего диска. Пока что сам артист не подтвердил дату выхода [Читать...]

О премьере спектакля “Август”, которая состоится 6,7 и 8 июня на “Платформе”, об участии в музыкальной группе “Паперный ТАМ”, о музыкальных пристрастиях и клубном прошлом в студии телеканала “Москва 24″ рассказал поэт и музыкант Алексей Паперный. Полную версию [Читать...]

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон пригласил на свой концерт дочь Майкла Джексона, пытавшуюся покончить с собой из-за запрета родственников идти на концерт певца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ. Как мы сообщали ранее, 15-летняя Пэрис Джексон была госпитализирована [Читать...]

Стивен Патрик Моррисси раскрыл название своего нового, первого за пять лет альбома — «World Peace Is None of Your Business» («Мир во всем мире — не ваше дело»). О том, что у Моррисси в 2014 году году выйдет новая [Читать...]