{ 14 августа 2021 }

Как The Weeknd придумал свой псевдоним

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

The Weeknd

В одном из интервью певец The Weeknd рассказал, что в подростковом возрасте «ненавидел» свое имя (Эйбел Макконен Тесфайе) и решил использовать прозвище «Выходные», потому что это «звучало круто». Однако была одна проблема: с таким названием уже существовала рок-группа. Поэтому музыкант убрал букву «е», чтобы избежать проблем с авторским правом. Псевдоним ассоциируется с легкостью, свободой и весельем, как и все творчество певца.

Шум Гамм


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