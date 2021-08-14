Зыгарь создаст сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых»

Михаил Зыгарь продолжает искать себя и в сложных поисках решил опереться на одну из самых могучих глыб русской культуры — на Александра, так сказать, Сергеевича.

Слившись в творческом симбиозе с бывшим продюсером Светланы Лободы, украинкой Нателлой Крапивиной, недавно в пух и прах рассорившейся с шоу-бизнесом, Михаил засел за сценарий сериала. Да не простого!.. Идея поместить персонажей Пушкина в наше время показалась известному писателю чрезвычайно самобытной— анонсировано превращение пушкинских героев в инстадив, мошенников и народных мстителей.

Кто конкретно будет грызть золотые орешки, а кто решится беречь честь смолоду и будет назван балдой устами Бабарихи — пока неизвестно. Зато нам уже пообещали множество звездных актеров, именитых режиссеров и даже один эпизод в условиях постапокалипсиса. Покажут «Взрослого Пушкина» на More.tv, а нам остается верить, что при просмотре не придется краснеть, как при большинстве попыток осовременить Пушкина или его наследие, по факту его извращая.

Точно не лучше взять да замахнуться на оригиналы? На «Онегина», например, «Повести Белкина» или еще что-нибудь, чья взрослость измеряется не матами или количеством силикона в кадре. Пушкин-то как бы и сам тоже — не только «Мороз и солнце» для детишек. Здорово, если авторы это помнят.

Ясно, что риск великоват, и не сразу скажешь даже, кто бы сейчас потянул такое. Но ведь были отличные «Идиот», «Мастер и Маргарита». Вот и хочется именно классики (в которой из современного были бы только технологии и инструментарий), а не очередных поверхностных интерпретаций вечных смыслов. Хочется больше Пушкина и меньше Зыгаря, но, кажется, наши надежды с авторскими планами явно не совпадут.