{ 13 августа 2021 }

Выплаты авторам песен упали в два раза

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Российское авторское общество поделилось неутешительными для авторов цифрами: половина потенциальных доходов растаяла во время пандемии. Если в 2019 году хитмейкеры заработали более 3,5 млрд рублей, то за прошлый год сборы составили 1,7 млрд. Общие сборы РАО в целом — 3,3 млрд, и так мало организация не собирала с 2011 года.

Причина понятна. Концертная отрасль рухнула на 80–90%, а бары, рестораны и кафе (откуда РАО получает куда больше, чем от концертов) — были то закрыты, то строго ограничены. Восстановление индустрии прогнозируют не раньше, чем через 1,5-2 года, а пока поэтам и композиторам придется несладко.

НЕВМИНКУЛЬТ


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