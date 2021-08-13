Выплаты авторам песен упали в два раза

1. «Оз: Великий и ужасный» – $42.230.000 (Общие сборы:$145.030.000). 2. «Тревожный вызов» – $17.100.000. 3. «Невероятный Бёрт Уандерстоун» – $10.310.000. 4. «Джек – покоритель великанов» – 6.220.000 (Общие сборы: $53.920.000). 5. «Поймай толстуху, если сможешь» – $4.520.000 (Общие [Читать...]

Компания «Квадро-диск» выпустила новый альбом петербургской группы «Кафе» «Асимметрия». Издатели делают акцент, что это именно настоящее «Кафе» Алексея Смирнова и Сергея Стародубцева, прославившееся хитом «Товарищ сержант», а не их московский клон. Пластинка включает в себя 15 новых треков, [Читать...]

Представители аналитической компании J’son & Partners Consulting утверждают, что 2013 г. станет переломным для российского рынка онлайн-музыки. По данным аналитиков, общий объем рынка за текущий год достигнет 8 млн долларов, а темпы роста составят 158%. Причиной такого стремительного [Читать...]

Продажи альбомов рок-группы Metallica сократились после того, как она выложила весь свой бэк-каталог на сервис Spotify, сообщает NME. Согласно данным Billboard, по сравнению с цифрами 2008 – 2011 годов продажи дисков группы упали на 15% в первую неделю [Читать...]

Кассовые сборы в российских кинотеатрах к декабрю 2013 года превзошли все достижения проката 2012 года. К 24 ноября 2013 года совокупная касса пополнилась на 1,25 млрд долларов. Таких результатов кинокомпаниям не удалось добиться за весь 2012 год – [Читать...]