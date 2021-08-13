{ 13 августа 2021 }

Звезды под звездами

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Премию Emmy вручат под открытым небом.

За театром «Майкрософт» в Лос-Анжелесе смонтируют дополнительную площадку для церемонии вручения Emmy. В этом году церемония чествования телевизионных звезд пройдет одновременно с разных сторон дверей: и в зале, и на улице.

Такой гибридный подход вызван, разумеется, пандемией. В США она стихать не намерена, в среднем заболевает не менее 110 тысяч человек в сутки, поэтому организаторы решили использовать декорации внутри и снаружи здания, уповая на уличный воздух и расширение вариантов рассадки с сохранением социальной дистанции.

НЕВМИНКУЛЬТ


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