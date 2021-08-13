«Остров проклятых» снова в кино

Пока мы ждем «Убийц цветочной луны» Скорсезе, на большие экраны возвращается его, уже можно сказать — культовый фильм с Лео ДиКаприо в главной роли — «Остров проклятых». С 14 августа фильм можно будет увидеть в кинотеатрах.

Мало ли вы забыли — там по сюжету два американских судебных пристава (Лео ДиКаприо и Марк Руффало) отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования они сталкиваются со всякой жестью, о которой лучше не рассказывать, на нее лучше своими глазами посмотреть.

Если пропустите и в этот раз на большом экране, точно будете жалеть, так что вперед.