{ 13 августа 2021 }

Опять «Один дома»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Home Sweet Home Alone

Звезды перезапуска «Один дома», который получил название Home Sweet Home Alone, поделились датой релиза фильма. Новая версия рождественской комедии появится на сервисе Disney+ 12 ноября.

Сюжет новой картины не слишком отличается от оригинала. Семья Мерсеров забывает Макса (Арчи Йейтс), одного из сыновей, дома, уезжая в отпуск в Японию. И в этот момент на семейное гнездо устраивает налет семейная пара воров-аферистов, которые охотятся за какой-то дорогой реликвией, хранящейся у Мерсеров. Макс, разумеется, в одиночку дает им отпор.

Сценарий нового фильма написали звезда Saturday Night Live Майки Дэй и сценарист комедийного шоу Стритер Сейделл. Режиссером выступил Дэн Мейзер («Дедушка лёгкого поведения»).

Кроненберг Нефильтрованный


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