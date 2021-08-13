Опять «Один дома»

ГОД ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Интересно, кто из нас польстится сегодня на молниеносную и сверхвысокую прибыль? Ведь мы если не попадались сами, то обязательно что-нибудь слышали или читали о “супердоходе” и… исчезновении его обещавших. Мы учимся выбирать с максимально низкими [Читать...]

Повышение уровня моря в Малибу привело к тому, что дома на первой линии пляжа затопило. В результате этого пострадали дома многих знаменитостей, среди которых Том Хэнкс, Николас Кейдж и певица Пинк. Пока волны не отступают, дома знаменитостей находятся [Читать...]

Рок-группа Black Keys, которая в прошлом году подала иски против компании Pizza Hut и Home Depot, обвинив их в использовании песен Black Keys в своей рекламе, обратилась в суд Нью-Йорка с заявлением против Pinnacle Entertainment и Manhattan Production [Читать...]