Опять «Один дома»

Звезды перезапуска «Один дома», который получил название Home Sweet Home Alone, поделились датой релиза фильма. Новая версия рождественской комедии появится на сервисе Disney+ 12 ноября.
Сюжет новой картины не слишком отличается от оригинала. Семья Мерсеров забывает Макса (Арчи Йейтс), одного из сыновей, дома, уезжая в отпуск в Японию. И в этот момент на семейное гнездо устраивает налет семейная пара воров-аферистов, которые охотятся за какой-то дорогой реликвией, хранящейся у Мерсеров. Макс, разумеется, в одиночку дает им отпор.
Сценарий нового фильма написали звезда Saturday Night Live Майки Дэй и сценарист комедийного шоу Стритер Сейделл. Режиссером выступил Дэн Мейзер («Дедушка лёгкого поведения»).