Жизни белых важны

Значительное — почти на 20 миллионов человек за 10 лет сокращение белого населения Соединённых Штатов (первое с 1790 года сокращение численности белых в стране!), о котором сообщили американские статистики, вещь любопытная. Они, при этом, ссылаются на рост потребления наркотиков и снижение рождаемости, которые на американских белых сказываются сильнее, чем на других категориях американцев. При этом абсолютная и относительная численность латиноамериканцев и выходцев из Азии в Америке растёт, число афроамериканцев (в процентах к общему населению страны) остаётся стабильным и повышается доля тех, кто относит себя сразу к нескольким расам. Что нормально и вполне предсказуемо.

Непонятно, правда, почему латиносов американская статистика не относит к белому населению. Ну, да, говорят они в основном по-испански, и что? Примесь индейской крови у них много выше, чем у выходцев из стран Северной Европы, которые заселяли территорию США и Канады — испанцы и португальцы по части расовой чистоты были не так сдвинуты на всю голову, как англичане, немцы и голландцы. Однако, значит ли это, что они принадлежат к какой-то иной цивилизации? Вряд ли. Но у штатников свои тараканы в голове по расовой части. Отчего науку о человеческих расах — расоведение, они у себя извели вконец, подозревая её в продвижении расизма, открыв тем самым дорогу как раз самому примитивному расизму: расологии. Нормально для их, шатающихся от крайности к крайности, «болтающих классов».

Что до наркотиков… Тут тоже нестыковка. Что, негры, цветные и латиноамериканцы их меньше потребляют, чем белые, что ли? Сомнительно. Или дело в том, что они при этом не перестают рожать детей? Может быть, конечно, и так. Но тут остаётся только с интересом наблюдать за развитием событий. В конце концов, население Америки может быть каким угодно по расовому и национальному составу. Американцы искренне считают себя представителями высшей лиги по всем показателям и так себя и ведут, вне зависимости от цвета кожи, по всему миру. Пока Америка до своих естественных размеров не сдуется, с ними ещё долго всем остальным мучиться придётся. На наш век хватит. Тем более, экономика у них, хотя и падает, но всё еще велика, ядерных арсеналов хватает…

Что ясно, при таком развитии событий скоро в Соединённых Штатах надо будет не движение BLM — «Жизни чёрных важны» основывать, а WLM — «Жизни белых важны». Да кто ж там такую идею продвинет… Расизм разноцветным бывает. Он и насчёт превосходства белых, и насчёт превосходства чёрных в равной мере вещь неприятная. Да и по части исконного превосходства каких угодно групп населения над их соседями, не лучше. Но белые столько десятилетий в Соединённых Штатах доминировали именно опираясь на аргументы расового типа, что теперь им точно отольётся от тех, кого там когда-то на этой основе угнетали и притесняли. Плохо становиться меньшинством в стране, где тебе очень и очень многие готовы былые грехи предков припомнить. И твоих. И не твоих.