{ 13 августа 2021 }

Массовые протесты

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Массовые протесты, организованные оппозицией в Белоруссии, при активном участии соседних стран и внешних игроков, для того, чтобы свергнуть белорусского президента, были пресечены местными силовиками. Мировая пресса и западные политики: Лукашенко диктатор, тиран и злодей. Против Белоруссии ведены санкции, белорусской авиакомпании запрещено передвижение в воздушном пространстве её соседей и стран Западной Европы в целом.

В Литве покалечили несколько мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся найти в этой стране убежище. Одного убили. Беременную женщину с тремя детьми выгнали из этой страны взашей — её спасли белорусские пограничники. Одновременно с этим протесты населения, блокировавшего литовский парламент, протестуя против ввода жёстких ограничений, связанных с коронавирусом, были подавлены самым жестоким образом. Запад ничего этого не заметил и замечать не намерен. Литовские власти в своём праве, они наводят орднунг.

В Грузии попытки местного «прайда» — общенационального объединения гомосексуалистов, организовать гей-парад в Тбилиси, окончились по призыву церкви массовыми выступлениями протеста жителей страны и их лобовым столкновением с журналистами, которые намеревались освещать «мероприятие» заднеприводных. Один человек погиб. Западные СМИ во всём обвинили Грузинскую православную церковь, которая, по их мнению, выступает, как агент влияния России. Хотя уж кто-кто…

Во Франции очередные выступления против ввода правительством новых ограничений, опять-таки в связи с коронавирусом, вызвали бурю протеста. Силовики их купировали. Где просто так, а где и жёстко. Не до сантиментов. Но это же Франция, колыбель европейской демократии и новой толерантности! Чёрт с ними, с протестами. Макрону к ним не привыкать, жандармы выполняют свой долг, да здравствуют свобода, равенство, братство. Франция защитит идеалы Великой Французской революции против чьих угодно происков.

Везде просматривается при этом зловещая рука России и лично Путина. В Белоруссии он не дал свергнуть Лукашенко, заявив о том, что Россия не останется в стороне, а случае, если против Минска попытаются провести силовой сценарий. В Литве, Грузии и Франции явно действовали его агенты — на худой конец, агенты влияния. А чьи ещё? Не сами же литовцы, грузины и, тем более, французы, учудили всё то, что в этих странах происходит. Никаких двойных стандартов, стопроцентная объективность в оценках… Шикарные ребята!

Евгений Сатановский


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