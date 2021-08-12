Если вдруг на ходу под ногами
Я бумажник найду, например,
Не пустой, а с большими деньгами –
Я немедленно сдам его в Сбер!
А куда мне с деньгами деваться?
Хоть какой бы ты выбрал маршрут,
В нашем городе, надо признаться,
Сто пудов кошелёк отберут!
Либо встретят тебя наркоманы,
Либо бабка догонит с клюкой,
Полицейские там, хулиганы
Или фонд пенсионный какой,
Или, скажем, средь ночи в июле,
Недвусмысленный сделав намёк,
Позвонят тебе Вика и Юля –
Как таким не отдать кошелёк?
И когда в обстановке дебильной
Вдруг наступит полнейший цугцванг,
Мне раздастся звонок на мобильный,
Типа «Здравствуйте, это Сбербанк!
Для того, чтобы снять напряженье,
Если в жизни проблемы гнетут,
Есть для вас суперспецпредложенье –
Уделите нам пару минут!
Если вас с агрессивностью танка
Миллионы проблем достают –
Беспроблемная карта Сбербанка
Сбережёт ваш покой и уют!
С новой картой вы примите старты
Новой жизни и новой любви.
Только вы со своей старой карты
Сообщите нам код CVV!»
Две недели назад уже, кстати,
Я его сообщил и теперь
Жду момента, когда в результате
В новый мир мне откроется дверь.
11.08.2021