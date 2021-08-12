Если вдруг на ходу под ногами

Я бумажник найду, например,

Не пустой, а с большими деньгами –

Я немедленно сдам его в Сбер!





А куда мне с деньгами деваться?

Хоть какой бы ты выбрал маршрут,

В нашем городе, надо признаться,

Сто пудов кошелёк отберут!





Либо встретят тебя наркоманы,

Либо бабка догонит с клюкой,

Полицейские там, хулиганы

Или фонд пенсионный какой,





Или, скажем, средь ночи в июле,

Недвусмысленный сделав намёк,

Позвонят тебе Вика и Юля –

Как таким не отдать кошелёк?





И когда в обстановке дебильной

Вдруг наступит полнейший цугцванг,

Мне раздастся звонок на мобильный,

Типа «Здравствуйте, это Сбербанк!





Для того, чтобы снять напряженье,

Если в жизни проблемы гнетут,

Есть для вас суперспецпредложенье –

Уделите нам пару минут!





Если вас с агрессивностью танка

Миллионы проблем достают –

Беспроблемная карта Сбербанка

Сбережёт ваш покой и уют!





С новой картой вы примите старты

Новой жизни и новой любви.

Только вы со своей старой карты

Сообщите нам код CVV!»





Две недели назад уже, кстати,

Я его сообщил и теперь

Жду момента, когда в результате

В новый мир мне откроется дверь.

11.08.2021