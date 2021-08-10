О внутреннем расколе, словах Иисуса и словах Шойгу

В Евангелии от Матфея сказано: “…всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит”… Слова эти, между прочим, согласно означенному выше источнику, произнёс Иисус. Так что это самая, что ни на есть, хрестоматийная библейская истина, подтверждённая сотни и сотни раз на практике самым страшным образом — в том числе в нашей стране, которая только за последние сто лет обрушивалась дважды, притом, что каждый раз происходило это исключительно вследствие причин внутренних, поскольку извне её кто только завоёвывать ни пытался, ничего ни у кого не вышло. Так что, когда недавно Сергей Шойгу высказался, насчёт того, к чему может привести раскол общества, опирался он на более, чем прочную историческую основу.

Да, внешнее давление на страну никто не отменял — оно было, есть и будет. У всех стран существуют недоброжелатели и враги. Но если страна и населяющие её люди способны сохранять единство, они выстоят перед любой угрозой и под любыми ударами, как было и с Россией во всех её войнах перед лицом каких угодно вторжений, и с СССР в Великую Отечественную войну. Да и не только с нашей страной и нашим народом случалось такое. Если нет… И тут вовсе не обязательно вспоминать Библию. Шойгу не зря упомянул Югославию, Ирак, Ливию, Сирию и Египет — примеры раскола которых более, чем свежи. “…кто-то устоял, кто-то нет”, — это он как раз говорил про Египет, который сохранил государственность только благодаря вмешательству в политику армии этой страны, которой удалось сохранить корпоративное единство.

Югославия раскололась после чудовищной, по совершённым в ходе неё преступлениям, гражданской войны. Ирака, как единого государства, де-факто больше нет и не исключено, что его вскоре не будет и де-юре: правительство не контролирует едва ли не большую часть его территории. В Ливии гражданская война в разгаре. В Сирии страну в последний момент спасло вмешательство России… Про всё, что происходит на постсоветском пространстве, даже говорить не стоит. И кто сказал, что России это не касается? Мы вообще не должны были остаться на карте, как не остался на ней Советский Союз, разорванный изнутри его собственным партийно-политическим руководством по границам союзных республик. На что, впрочем, в отношении России, многие до сих пор надеются.

Шойгу, как практику, это заметно более, чем кому-либо из нашей прекраснодушной, теоретизирующей о высоких материях “общественности”. Как человек, непосредственно отвечающий за поддержание обороноспособности страны, он отлично видит весь набор внешних угроз. Что до обстановки внутри страны, не замечать, что её по мере сил и возможностей раскачивают, невозможно. Это заметил бы даже слепой, а не только человек, в числе задач которого стоит перевооружение российских Вооружённых Сил. Что, помимо понятных, более, чем конкретных и чётко реализуемых планов, означает ещё и ритмичную работу оборонной промышленности на ВСЕЙ территории России. Уровень задач определяет уровень кругозора.

У абсолютного большинства жителей страны — они же избиратели, они же граждане, они же налогоплательщики, традиционно обеспечение её обороноспособности является одним из главных приоритетов. История у нас такая. Соответственно, Шойгу, ставший её символом, пользуется более чем заслуженным авторитетом. Впрочем, рейтинг у него всегда был высоким, чем бы он ни занимался. “По плодам их узнаете их”. Между прочим — это Нагорная проповедь. То же самое Евангелие от Матфея… Так что, имеет смысл прислушаться. Хотя те, кого Шойгу имел в виду и так себя узнают. Людей, привыкших торговать родиной оптом и в розницу в нашем “истеблишменте” столько… Как и тех, кто вполне искренне и бескорыстно делают всё, что могут, чтобы обрушить ситуацию, не понимая, что кого-кого, но их она точно похоронит под собой, как уже было когда-то в Гражданскую войну.

Впрочем, пытающихся почуять, откуда ветер дует, по-быстрому встроиться в ряды, примкнуть к кому, по их представлению, надо примкнуть, чтобы при любом раскладе оказаться на поверхности и заодно поимённо назвать в качестве врагов общества тех, кто им лично не нравится или, по их представлению, должен не нравиться начальству и толпе, тоже более, чем достаточно. Тут же из-под всех плинтусов повыскакивала эта карьерная погань, с которой везде и всегда всё самое плохое, что только можно себе представить, и начинается. Покосить бы их в первую очередь “веером от бедра”, как любил говаривать один старый друг автора, который много войн на своём веку прошёл и знал цену людям. Да нету пока такой команды. И, к сожалению, вряд ли будет…