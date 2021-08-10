ГУЛАГу в Белоруссии места нет

По поводу Алексиевич главную мысль так никто и не сформулировал, поэтому выскажусь. Нобелевскую премию по литературе периодически дают русскоязычным авторам за обличение ужасов тоталитарного режима и соответствующую гражданскую позицию – Пастернак, Солженицын, Бродский, Алексиевич. И наверняка эта цикличность [Читать...]

Фронтмен Kiss Джин Симмонс поделился своим разочарованием по поводу того, что рэперы (например, Run DMC) появились в Зале славы рок-н-ролла. По мнению музыканта, рэперы занимаются сэмплированием, они «только говорят и даже не поют». В интервью Джин Симмонс заявил, что включение в Зал [Читать...]

Это две истории с одним сюжетом. А сюжет этот состоит в том, что послесоветские общества отказываются понимать что-то очень простое и очень важное — что у них нет другого пути, кроме как с Россией, к России или в [Читать...]

Продолжая развлечения вокруг и на тему Белоруссии, рижская мэрия и латвийский МИД торжественно заменили на международном спортивном турнире, проходящем в столице Латвии, белорусский государственный флаг на флаг белорусской оппозиции. Кто им эту гениальную идею в их не слишком [Читать...]