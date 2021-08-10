{ 10 августа 2021 }

ГУЛАГу в Белоруссии места нет

Рубрики: [Telegram]  

В Белоруссии из школьной программы по литературе убрали Солженицына и Алексиевич (еще Набокова, но о магистре фетишей разговор отдельный). ГУЛАГ, правда, здесь и раньше фигурировал только в списке доплитературы, а изучали школьники «Один день Ивана Денисовича» или (что мудрее) «Матренин двор».Теперь же, как заметил один глазастый учитель, на сайте Национального образовательного портала программу аккуратно почистили.

Решение, безусловно, политическое, но есть нюанс. Что Солженицын, что Алексиевич — тоже ведь, мягко говоря, не гении прозы, и ажиотаж вокруг себя заполучили благодаря сугубо политическим ветрам. А это всегда риск. Когда пишешь, как Пушкин или Толстой — и через тысячу лет будет плевать, как твое творчество вписывается в идеологические или даже религиозные нормы. А когда ты «не поэт, а гражданин», еще и со специфическим отношением к Родине — следует осознавать, что рано или поздно тебя как гражданина и будут изучать.

На уроках обществознания.

НЕВМИНКУЛЬТ


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