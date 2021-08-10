{ 10 августа 2021 }

Креативная карта России

Рубрики: [Telegram]  [Искусство]  

Федерация креативных индустрий при поддержке Фонда «Креативные практики» разработала и презентовала сервис Creative Russia Map. Сервис собирает и каталогизирует информацию о творческих организациях и проектах, помогая креативным предпринимателям выстраивать бизнес и региональное сотрудничество.

Расти нам, мягко говоря, есть куда. На данный момент творческое предпринимательство в стране набирает всего 2,5% ВВП, тогда как, скажем, в Великобритании — более 10%. Можно, конечно, придумать креативный мем о том, что англичане разучились работать, обрушили промышленность, вот и держатся на плаву за счет театров, кино и игр. Но более конструктивно — направить творческие способности в реальные проекты и либо находить применение своему таланту, либо помогать это делать другим, если в себе удалось обнаружить лишь менеджерскую одаренность.

С помощью нового сервиса это будет сделать проще. Интерактивный каталог основных участников рынка может кратно усилить взаимодействия внутри сектора и обмен успешными практиками. Уже на базе полученного опыта планируется разрабатывать рабочие механизмы по превращению вдохновения в прибыльный для всех участников процесса продукт.

Еще бы в погоне за криэйторами не забыть творцов. Иначе будет все больше Пелевенщины и все меньше Пелевиных.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Сервис Nokia Music+ запущен в России

    2. Сервис Nokia Music+ запущен в России

    Платный музыкальный сервис Nokia Music+ запущен в России. Nokia Music+ является обновленной версией сервиса Nokia Music, созданного компанией Nokia для линейки смартфонов Lumia на платформе Windows Phone. Приложение Nokia Music так и остается бесплатным, в то время как [Читать...]


  2. Spotify может заработать в России

    3. Spotify может заработать в России

    По слухам, музыкальный сервис Spotify может заработать в России уже в первом квартале 2014 года. Правда, в официальном блоге сервиса по этому поводу нет никакой информации, а единственный ответ представителя компании о том, когда сервис будет доступен в [Читать...]


  3. Музыкальный сервис Twitter не работает в России

    4. Музыкальный сервис Twitter не работает в России

    Музыкальный сервис Twitter Music запущен с недельным опозданием. Сервис доступен в виде приложения для PC и устройств на платформе iOS. По данным Financial Times, приложение предоставляет рейтинги самых популярных музыкантов в Twitter, позволяет подписываться на обновления известных артистов [Читать...]


  4. Совпадение рекламных макетов Яндекса и ПИКа

    5. Совпадение рекламных макетов Яндекса и ПИКа

    Совпадение рекламных макетов Яндекс.Недвижимости и «ПИК.Аренды» вызвано естественными для рекламного рынка причинами, сообщили «Интерфаксу» в пиар-службе «Яндекса». «Мы запустили сервис долгосрочной аренды жилья, основываясь, в первую очередь, на анализе рынка и потребностях его участников — собственников и арендаторов. На рынке [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»