Креативная карта России

Федерация креативных индустрий при поддержке Фонда «Креативные практики» разработала и презентовала сервис Creative Russia Map. Сервис собирает и каталогизирует информацию о творческих организациях и проектах, помогая креативным предпринимателям выстраивать бизнес и региональное сотрудничество.

Расти нам, мягко говоря, есть куда. На данный момент творческое предпринимательство в стране набирает всего 2,5% ВВП, тогда как, скажем, в Великобритании — более 10%. Можно, конечно, придумать креативный мем о том, что англичане разучились работать, обрушили промышленность, вот и держатся на плаву за счет театров, кино и игр. Но более конструктивно — направить творческие способности в реальные проекты и либо находить применение своему таланту, либо помогать это делать другим, если в себе удалось обнаружить лишь менеджерскую одаренность.

С помощью нового сервиса это будет сделать проще. Интерактивный каталог основных участников рынка может кратно усилить взаимодействия внутри сектора и обмен успешными практиками. Уже на базе полученного опыта планируется разрабатывать рабочие механизмы по превращению вдохновения в прибыльный для всех участников процесса продукт.

Еще бы в погоне за криэйторами не забыть творцов. Иначе будет все больше Пелевенщины и все меньше Пелевиных.