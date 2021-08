Леди Гага и Тони Беннетт снова целятся в «Грэмми»

Тони Беннетт и Леди Гага записали и представили совместный трек «I Get A Kick Out Of You». На особо важную новость это не тянуло бы, даже с упоминанием, что данная песня — предвестница совместного альбома «Love For Sale», заявленного на 1 октября.

Однако все дело в возрасте Беннетта. Звезде классической американской эстрады — уже 95, и тот факт, что этот поистине мощный старик продолжает находиться в строю — не может не вызывать уважения.

Семь лет назад славная парочка уже выдала альбом «Cheek To Cheek», получив за него «Грэмми» в номинации «Лучший традиционный вокальный поп-альбом», и это уже тогда казалось профессиональным подвигом, что уж говорить сейчас.

Послушав представленный трек, мы с уверенностью ждем третьего альбома и от души желаем его релиза, при всей далекости от услышанной музыки.