{ 10 августа 2021 }

Нам не уйти от второго сезона «Великой»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

 Великая

Пошлый псевдоисторический фикшн о молодости Екатерины Второй сделал заход на второй круг. Австрало-британцы почитали еще своих школьных учебников, еще разок вдохновились знаменитой «Екатериной» нашего детства и смогли соорудить новую порцию попкорна для неприхотливого зрителя, которому нравится видеть русских бесконечными идиотами и извращенцами.

Называется это сатирической комедией, упор авторы сценария делают на историческую неточность, подчеркивая, что все это — «лишь эпизодически правда» (чем уже очень выгодно отличаются от земляков-журналистов). Вдумчивые зрители отмечают костюмы и… собственно, всё.

Мы не ханжи, и хороший псевдоисторический трэш вполне одобряем, понимая также, что фигуры исторических деятелей не должны пафосно бронзоветь. Но хороший сатирический трэш — это тоже искусство, в котором многое должно сойтись, и в «Великой» сошлось не особо. Махровая клюква «а-ля рус» слишком надоела в серьезных иностранных поделках, чтобы устраивать себе ее легализованный жанром передоз еще и здесь. Пожалуй, куда интереснее было бы глянуть добротную отечественную ленту о королеве Виктории, под личиной которой скрывается, например, похотливая кенгуру, прячущая в сумке Грааль короля Артура от беспросветно тупого британского быдла.

НЕВМИНКУЛЬТ


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