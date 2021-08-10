Альбом NAS — пример, как за совершенно невзрачной обложкой спрятать сильный альбом

Формула «один рэпер — один продюсер» очень хорошо работает со старичками, которые начитавшись за всю жизнь под биты целой своры битмейкеров уже интуитивно понимают, с кем им удастся сработаться, а с кем нет. JAY-Z и No I.D. на «4:44», Фрэдди Гиббс (не старичок, ну и ладно) и Madlib на «Pinata»/«Bandana», Pusha-T и Канье на «Daytona», теперь и Насир в комбинации с Hit-Boy, закрепляющий успех прошлогоднего «King’s Disease», принесшего ему первое в жизни «Грэмми». Это, кстати, в лишний раз говорит о «Грэмми», как о премии, которую считать за авторитет — наплевать на любые разумные доводы.

У Насира есть несколько классных вещей на альбоме, которые я бы не советовал пропускать даже мимикрокодилам: в «My Bible» он читает одухотворенный текст под комбо-бит из госпел-музыки и джи-фанка; в «Nobody» залетает Лорин Хилл с куплетом уровня Andre 3000 на «Solo (Reprise)»; в «Nas is Good» возвращается дух поздних 90-х; в «EPMD 2» подтягивает старичков EPMD на один трек с Эминемом.

Nas делает батя-мувы без претензии на верхние позиции в Billboard 200: это крепкий, в меру консервативный, в меру пытающийся омолодиться (куда без трэп-битов) плацдарм одного артиста, где он делает то, что умеет лучше всего.