Подорожавший бензин — проблема не только для российских автовладельцев, но и для властей, которые стремятся удержать рост цен на топливо хотя бы в рамках инфляции. Ранее Минэнерго предлагало бороться с ценами с помощью временного запрета на экспорт нефтепродуктов, но в итоге, по сообщениям СМИ, всё же отказалось от этой кардинальной меры. Вместо этого планируется увеличить предложение бензина на бирже и усилить работу над равномерностью и регулярностью поставок.

Российские потребители бензина защищены от мирового роста цен на нефть демпферным механизмом. При взлете нефтяных котировок производители сдерживают цены на бензин внутри страны, получая за это компенсацию из госбюджета. Однако за июль цена топлива увеличилась на 0,7%, опередив инфляцию, которая выросла только на 0,31%. Давит на цены беспрецедентный спрос на бензин, подскочивший из-за внутреннего туризма, и недостаток предложения: часть НПЗ стоят на плановом ремонте.

Запрет на экспорт вряд ли мог бы сдержать цены, ведь из всего объёма российского бензина за границу продается лишь 10%. По мнению экспертов, со стороны правительства это был, скорее, сигнал производителям, от которых власти ждут шага навстречу. И отрасль его услышала: «Роснефть» уже ускорила график ремонта своих нефтезаводов, решается и вопрос с достаточностью предложения на бирже. Будем надеяться, что эти меры помогут обуздать бензиновое ралли.