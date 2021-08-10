Блинкен и пустота

Внезапное напоминание со стороны американского Госсекретаря Энтони Блинкена России и Китаю о том, что США являются «чрезвычайно сильной» страной, а вовсе не находятся в упадке, при том, что он тут же признал, что их и в самом деле «теснят конкуренты», выглядит лучшим доказательством того, что с Америкой до такой степени что-то не так… Это как когда котёнок встаёт на задние лапки, чтобы, распушившись, напружинившись и оттопырив хвостик, кого-то напугать. Так и хочется сказать: «У-ти, какой! Сильный котэ. Грозный. Все его боятся. Всех победит». И кусочек рыбки дать. Вдруг, он просто свежего минтая захотел? Или настроение игривое, а за бантиком никто ему погоняться не предлагает. Скучно же котику!

Блинкен — откровенное недоразумение на посту главного начальника американского внешнеполитического ведомства, но в принципе, в истории Америки бывали люди и похуже. Хотя он явно не Алан Даллес, не Генри Киссинджер, не Уоррен Кристофер и не Кондолиза Райс. Ну, какие кадры в Америке по нынешним временам банкуют, из таких тамошних начальников в первую лигу и назначают. Что имеем, с тем и жить. И, с точки зрения всего того, что уже продемонстрировала, демонстрирует и явно будет ещё демонстрировать Америка, относительно России и Китая, раз уж так вышло, что мы теперь, с точки зрения американского истеблишмента, в прочной сцепке в качестве их главных противников идём, чем у американцев начальство будет слабее и дурнее, тем нам лучше.

Они нам не друг? Явно, не друг. И не намерены им быть. Да и никому Америка не друг и, кстати, не партнёр и не союзник. Так, нагнуть, использовать, выбросить и забыть. Что видно по всей американской истории. А уж по всему, что там происходит в режиме реального времени… Ну, так и ладушки. Враг, значит враг — это их выбор. Что пока что это сильный и опасный враг, хорошо известно и без Блинкена. Что забывать об этом ни в коем случае нельзя, тоже. Однако, само по себе напоминание о том, что Америка всё ещё сильна, исходящее от её Госсекретаря — лучшее свидетельство того, насколько неуверенно она себя чувствует в конфронтации с Москвой и Пекином, которую сама же на пустом месте и начала. Впрочем, не совсем на пустом. Соединённые Штаты слабеют и их руководство прекрасно это понимает.

Что делает внезапно постаревший плейбой? Хвастается. Пускай с потенцией у него плохо, но говорить-то ему никто не мешает. Ну, он и болтает, пока кто-то его ещё выслушивает. Вот и Блинкен делает то же самое. Благо, всем, кто только хочет видеть, что происходит и способен понимать, как мир устроен, заметно всё, что в Соединённых Штатах и с Соединёнными Штатами не так. И это точно происходит не из-за России и Китая. Не Москва и не Пекин провели на пост американского президента Барака Обаму, роль которого в обрушении имиджа Америки, как единственной сверхдержавы и начале конца её пребывания в этом качестве, ещё только предстоит оценить будущим поколениям. Равно, как Трампа, Байдена и всех, кто ещё придёт в этой стране к власти.

Не Москва и не Пекин заставляют американский истеблишмент проводить до такой степени грязные избирательные кампании и так ненавидеть своих оппонентов. Не мы им внедрили движения «Ми ту», BLM, однополые браки, суету вокруг прав трансгендеров, общенациональную истерику и посмертный культ бандита, наркомана и наркоторговца Флойда, шельмование полиции и всё прочее, что делает Америку в глазах остального мира тем, во что она превратилась. И уж точно не Москва и не Пекин стоят за уходом американцев с Ближнего Востока: из Ирака и Афганистана в первую очередь. Они сами принимали решения о вводе туда войск, сами провалили там всё, добившись только резкого ухудшения обстановки, и сами бросили своих местных клиентов на произвол судьбы.

Их, кстати, пытались предостеречь — но кого и когда американцы слушали? Им никто не мешал в Ливии — очень и очень зря, но помешали обрушить ещё и Сирию, именно потому, что абсолютно деструктивный характер американской внешней политики был ясен всем, кто за ней наблюдал. Им не удалось вытеснить Россию из Крыма, занять ключевые позиции на Северном морском пути, свергнуть Лукашенко в Белоруссии, ослабить позиции Путина в России, поднять волну протестов в Гонконге, начать гражданскую войну в китайском Тибете и Восточном Туркестане. Их ставка на исламистов на Ближнем и Среднем Востоке провалилась, особенно в Сирии и Египте. Борьба с Ираном и даже с Северной Кореей окончилась ничем. И, разве виноваты в этом Москва и Пекин?

В общем, понятно. Энтони Блинкен может сколько угодно напоминать о силе Соединённых Штатов Америки нам и Китаю. О ней помнят и её учитывают. Другое дело, что толку с этой силы… Кому-нибудь в этом мире Америка помогла? Кому-нибудь из тех, кто ей на свою голову доверился, от этого стало лучше? Какая-нибудь страна, сделавшая ставку на Америку, от этого процвела? Не отдельные политики или чиновники, которые продали или добровольно уступили американцам свою страну, а сама эта страна, как таковая? Ну, и к кому тогда претензии? И, кстати, Америке как государству и стране, и американцам, как народу этой страны, сильно помогли те, кто ей управляет? Чего тогда щёки надувать? Не конкуренты теснят Америку, она сама себя сжигает и съедает. А природа просто не терпит пустоты…