Состояние умов всех вовлеченных сторон по вопросу дел к югу от Таджикистана проще всего описать двумя словами: «Афганские флэшбэки». Для России это не только десятилетняя Афганская война СССР, но и постсоветские расстрелы застав Московского погранотряда, где российские пограничники оказались единственной защитой от многочисленных исламистко-террористических группировок. Для коллективного Запада Афганистан вообще «очень длинная история», начинающаяся ещë от британской империи и не заканчивающаяся и по сей день. Но Советского Союза еще хотя бы была имиджевая пауза в 5 лет, ровно посредине которой он успешно развалился, а вот скорость продвижения войск талибов всë больше приближает коалицию к операции «Порывистый ветер 2».

Мало кто задумывается о том, что идея сериала «Семнадцать мгновений весны» была в том, чтобы показать, что союзник СССР во Второй Мировой войне оказался «не союзником, а сукою», и только твердая воля, острый ум и безусловный фарт полковника Исаева не дали совершиться непоправимому. Но это фильм, а сегодняшние спешные приготовления сил России (и условных сил ОДКБ), с учениями и усилениями, и войск США (с их одновременным выводом) ко вроде бы закончившейся войне показывает, что компромиссы даже с серой моралью всегда оборачиваются реками крови.

Вот скажем, совсем недавно вроде бы единым фронтом бились с ИГИЛом в Сирии, а по факту американцы дают «Оскар» фильму про «Белые каски», а ЧВК «Вагнер», в процессе решения каких-то своих личных вопрос обильно удобряет собственными сотрудниками чахлые земли провинции Дейр Эз Зор. Что делает Турция даже и не хочется обсуждать — на условной российской спине живого места от эрдогановой дружбы не осталось.

Нравится это бизнесменам от войны (включая тех, кто сидит на Фрунзенской набережной и на берегах Потомака) или нет, но талибов в этот раз будет необходимо «мочить» до последнего человека, вплоть до 12-летних пацанов, только научившихся держать АКМ. К этому вирусу коллективный иммунитет выработать не получиться. Только изоляция и карантин.