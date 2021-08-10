Хроники нашего цирка

Украинский политолог Карасёв сделал фантастическое заявление. Кто это? Ну, его многие могут помнить по участию в российских телевизионных шоу — такой брехливый, самовлюблённый до ужаса, невоспитанный, маленький, сильно бородавчатый, внешне похожий на жабу и вечно в дичайших костюмах клоунского типа, усыпанным блёстками, стразами и прочими прибамбасами, неприличными для взрослого человека, если только это не артист в сценическом образе. В общем, фигура незабываемая. Раз увидишь, по гроб жизни не забудешь — во сне привидится, передёргивать будет трое суток от отвращения. Так вот, он на полном серьёзе объяснил, почему Украина ещё не в НАТО и не в Евросоюзе.

Оказывается, Германия и Франция БОЯТСЯ украинской военной мощи. Поскольку, когда Украина с её площадью, населением и армией окажется внутри этих организаций, куда она давно, безуспешно и до крайности настойчиво рвётся, там будет такой перевес стран Восточной Европы над странами Европы Западной, что те их мигом на место поставят. А то, ишь, вздумали не ту политику вести, которая Украину устраивает! Вот, ужо она им задаст! Будут знать, как с Путиным общаться и “Северный поток — 2″ достраивать. И тут прямо-таки видится, как Киев строит во фрунт Берлин и Париж, не говоря уже о прочей европейской мелочи. Италия там, какая-то, Испания, страны Бенилюкса… Ну, и все прочие, в ассортименте, сколько их там в этих НАТО и Евросоюзе собралось.

Не очень понятно, почему вся эта почтенная компания государств Европы должна радостно приветствовать появление в своём составе Украины, как потенциального возмутителя спокойствия, с идущей на её территории гражданской войной, провокациями в отношении России, которые в ближайшей перспективе могут окончиться новой большой войной в Европе, и фанаберией, по сравнению с которой даже Польша выглядит более или менее прилично. Хотя их уже и шибанутая на всю голову нынешняя Варшава достала до печёнок. А если к ней добавится ещё и Киев… Впрочем, тут мы имеем в лице политолога Карасёва настолько яркий пример того, что думают и по простоте души откровенно, вслух говорят в украинском околополитическом истеблишменте…

Разумеется, можно рекомендовать человеку обратиться к врачу, причём срочно. Всё-таки, если голова у него — слабое место, так надо же следить за симптомами. Не исключено, что вовремя проведенное медицинское вмешательство может хоть немного помочь, стабилизировать состояние организма и предотвратить его необратимое впадение в горячечный маразм. А там уже врачи подскажут, нужно ли пациенту меньше пить, стараться не перегревать голову на летнем солнце или ограничивать себя в приёме запрещённых препаратов. А то явно до такой степени тяжело больной человек, что даже как-то неловко его опровергать. Слава Б-гу, пока ещё людей не кусает и на публике не писается. Хотя, впрочем, кто его, Карасёва, знает… Может быть, лечить уже и поздно.

Ну, что-что до сих пор украинские фантазёры из их политической тусовки про себя и окружающий мир ни говорили, но до такого маразма, как Карасёв, не опускались. Германия и Франция, которые боятся военной МОЩИ нынешней Украины? Этого назойливого нищего Европы? Интересно было бы спросить самих немцев и французов, что те на этот счёт думают. Украина, как часть СССР или Российской империи, и в самом деле чем-то была. Но в качестве самостоятельного государства этот территориальный конструкт, собранный Санкт-Петербургом и Москвой из осколков Речи Посполитой, Оттоманской Порты, Австро-Венгрии и части собственно России, как-то очень уж неубедителен. Давно пора сего кадавра на место поставить, пока его не зашибли ненароком. Очень давно.