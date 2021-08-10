Другой Белоруссии у нас нет

Идея Лукашенко о том, что «когда последний российский олигарх начнёт поставлять в Крым свою продукцию, за ним не заржавеет», исключительно точно отражает суть нашего с Белоруссией Союзного государства. Интересно, как бы он реагировал, если бы Путин говорил ему периодически что-нибудь вроде того, что: «когда последний европейский банк откажет Белоруссии в кредите, можете смело обращаться к России», или: «когда все государства мира откажутся помогать Белоруссии сохранять стабильность власти, которую пытаются снести, вместе с её лидером, все соседи этой страны, Россия встанет на их (белорусской власти и белорусского же лидера) защиту». Или просто: «за нами, если что, не заржавеет — обращайтесь потом… как-нибудь».

Союзники мы? Ну, наверное. То есть деньги и нефть с нас. Поддержка, если сильно припечёт военная, с нас. Рынок для белорусских товаров тоже с нас. А как же? Мы ж с Батькой союзники! У нас с ним даже совместное государство есть. Но как чего-нибудь нужно с Минска, вроде реальной поддержки России в её проблемах или ладно, не надо нам ни с какими проблемами помогать, а просто так, поддержать по-братски, хотя бы с Крымом, так хрен по всей морде. И стране, и её начальству, и населению, которое по простоте своей считает, что союзник — не только тот, за которого ты, но и тот, кто за тебя. Это, по нынешним временам, и называется многовекторная политика. Раньше-то это называлось по-простому: бл-во. Ну, раньше мы все в одной стране жили. Проще были нравы.

Впрочем, может быть, Александр Григорьевич за что-нибудь когда-то так на Владимира Владимировича обиделся, что до сих пор отойти не может. К примеру, была такая идея, что раз уж у нас есть Союзное государство, так именно он им после Бориса Николаевича и будет управлять. И тут, можно на что угодно спорить, пресловутый 31-й пакет он бы сам первым делом утвердил. И насчёт общей валюты бы всё в момент решил, и про общие органы управления, и насчёт суверенитета, и про все прочие спорные моменты мигом распорядился. Он же, когда это ему надо, исключительно быстро решения принимает. Брутально так, без малейших колебаний. А так — Путин в России президентом после Ельцина стал. После Путина Медведев. Потом опять Путин. А Батька?!

Тогда ещё ладно. Понять можно. Хрен с ним, с признанием им Крыма. Но если это не так… В общем, имеем то, что имеем. И тех, кого имеем в качестве союзников (а они по-крупному имеют нас). Других у нас нет. Может, проще было бы, если б ни мы себя не обманывали, ни наши партнёры по Союзному государству. А то красней за Батьку то по одной причине, то по другой, то по сто тридцать третьей… Что-что, но поводов для этого он даёт до такой степени много и настолько регулярно! Впрочем, он человек непосредственный, простой, простодушный — что думает, то и говорит. Как сейчас насчёт Крыма. И что тут скажешь? Лучше промолчать. Тогда быстрей эта хрень забудется. Осадок, конечно, останется, не без этого, но делать тут нечего. Другой Белоруссии у нас нет. И другого Батьки тоже нет. С этим придётся и доживать.