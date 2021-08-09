Странные подарки

Спортсменка из Индии Ловлина Боргохаин получила бронзовую медаль в женском боксе в средней весовой категории на Олимпиаде в Токио. В честь этой победы к возвращению спортсменки индийские власти построят новую дорогу до ее дома, расположенному в горной деревне Баромухия.

И это еще не самый странный подарок, который получали спортсмены за призы на токийской Олимпиаде. Грейсия Поли и Априяни Рахаю, теннисистки из Индонезии, за свои золотые медали получили от государства $350 тысяч, пять коров, дом и ресторан с фрикадельками.