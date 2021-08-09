Как известно, перед началом Олимпиады еë девиз стал на одно слово длиннее. И это слово – ВМЕСТЕ. Критики сошлись в едином хоре, что, мол, МОК «прогнулся» под BLM и повесточку, но спортивная правда жизни ещë раз доказала, что человеческие отношения всë-таки пока ещë важнее очков, голов, секунд и сантиметров. И лучшей иллюстрацией этого стало окончание мужского турнира по прыжкам в высоту, в котором давние соперники (и друзья) Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери, воспользовавшись возможностью не продолжать равное до той поры противостояние, разделили золото на двоих. Если быть точным, то Баршим предложил так сделать, а Джанмарко, впрочем, посмотрите видео, оно того стоит.

Драматичный (и победный для России) финал в женских прыжках в высоту (ещë одно символическое совпадение, далеко не первое на токийских стартах) тоже стал украшением Олимпиады. Девушки боролись до последнего и всë решили не судьи, а невозможные для обычного человека полëты над планкой на высоте чуть более двух метров. Но уже в тот самый момент, когда занявшая третье место Ярослава Магучих из Украины, завернутая в желто-синий флаг, сделала смелый шаг и обняла Марию Ласицкене с флагом ROC, в тот самый момент было понятно, что для уроженки Днепра эпизод подлинного спортивного единения не останется безнаказанным.

Так оно, в принципе, и получилось – в украиноязычных сетях открылся портал в ад, откуда в адрес спортсменки летят упрëки и угрозы от людей, неспособных оторваться от диванов даже на пару сантиметров, не говоря уже о двух метрах. Читая эти комментарии как-то становится понятно, почему на Украине последовательно перевыполняли планы по коллективизации (вылившиеся в голодомор), чуть позднее – лимиты на по первой категории на «врагов народа», а ещë позже нашлось немало …людей, взявших на себя обязательства по сдаче евреев на убой.

Сетевые украинцы, словно бы и не замечают, что активировали сами для себя режим, условно говоря, Чык-Чырыка и их при этом ничего не смущает. При этом режим активирован вплоть до мельчайших деталей, так что Ярославу по прибытию на… в Украину ждëт не торжественная встреча с цветами, а непростая беседа в Министерстве Обороны (Ласицкене – капитан ВС РФ, Магучих – младший лейтенант ВСУ). И вряд ли еë там будут с чем-то поздравлять

В такой ситуации как-то даже бесполезно объяснять, что у Марии Ласицкене гораздо больше общего с той же Кристиной Тимановской, чем этого хотелось бы российским спортивным функционерам. И на олимпиаде Мария не столько благодаря режиму, но и не вопреки, а ровно потому, что власть в России, в отличие от Белоруссии и Украины, вопрос лояльности в отношениях со спортсменами считает менее важным, чем вопрос результатов.

Всë максимально цинично и прагматично, just business. Если победил – молодец, положи медаль в копилку. Если проиграл – извини, на тебя спустят всех скабак, которые с удовольствием припомнят как, где и в каких выражениях проигравший выказывал своё недовольство начальством, правительством и партией «Единая Россия».

Участникам токийской олимпиады даже повезло – за неимением особого выбора теперь и серебро считается большим успехом. И даже проигрыш в олимпийских финалах (а победы у России оказались только в различных видах борьбы и фехтовании) оценивается как «уступили, но всё равно молодцы». А Маша не уступила.

Остаëтся только один вопрос. В первую неделю Игр российский дзюдоист Нияз Ильясов победил в схватке за бронзу Варлама Липартелиани из Грузии. Но непростые отношения между странами не помешали бойцам после схватки пожать руки, обняться и обменяться словами уважения. Да и в Грузии по этому поводу тишина. Быть может, потому, что дзюдо – это не прыжки в высоту. Можно и доп..деться.