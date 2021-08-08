Клинт Иствуд покажет мужские слезы

Несколько раз пытались экранизировать книгу «Мужские слезы» Ричарда Нэша. И каждый раз что-то срывалось, а ведь на главную роль в разное время претендовали и Рой Шайдер, и Арнольд Шварценеггер. Но получилось только у Клинта Иствуда.

Вечный ковбой не только выступил режиссером, но и уселся в потертое «седло» главного героя — потрепанного жизнью коневода и звезды родео, получающего предложение доставить домой из Мексики сына бывшего босса.

Атмосфера род-муви и характер воспитательного мужского кино в истории о смысле жизни, который никогда не поздно обрести. Американская премьера — 17 сентября.