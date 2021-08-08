{ 8 августа 2021 }

Превращение в космонавтов

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
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«Вызов»

«Вызов» по праву заявляет себя как больше чем фильм. К проекту присоединился всемирно известный фотограф Саша Гусов, который запечатлеет подготовительный период перед полетом и съемками.

Он работал с Кончаловским, Паваротти, Бочелли, Клуни и многими другими звездами, был официальным фотографом аукционов Sotheby’s и Christie’s, а также снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal и The Guardian. Узнав о «Вызове», понял, что есть возможность снять уникальный материал, который никогда в жизни не повторится.

Мы и правда разучились ценить яркие события в ежедневной текучке. «Ну, съемки, ну МКС, ну… о, о, чо там у нас во МХАТе опять?». А ведь на самом-то деле это и правда уникальный, исторический процесс, который вообще заслуживает не только ежедневных фотоотчетов от лучших мастеров, а и реалити-шоу. Но куда там. Это «Дом-2» можно было смотреть сутками, а тут всего лишь отличный режиссер и прекрасная актриса становятся космонавтами, прямо пока мы листаем новости.

Есть подозрение, что в случае с «Вызовом» Фильм о фильме точно окажется не менее шикарным, чем само кино.

НЕВМИНКУЛЬТ


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