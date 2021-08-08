Американский юг — байкеры, траки и лобстеры

Когда идёшь по трассе вдоль атлантического побережья Соединённых Штатов на юг, байкеры начинают буквально роиться, после того, как пересекаешь бывшую границу Конфедерации. То ли тепло их привлекает. То ли трассы лучше, особенно вне хайвеев — не так раздалбываются за зиму. Все те, кто утверждает, что в Америке дороги по определению лучше российских, никогда по их провинции не ездили. По крайней мере, на широте Нью-Джерси и Нью-Йорка. Такие там встречаются убитые закоулки… Но Юга это не касается. Так что, по южным штатам только на байках и ездить. Ну, на них народ и ездит. В одиночку. Парами. Семьями. Целыми компаниями, иногда напоминающими хорошо организованные воинские подразделения, мужские, женские или смешанные. У нас такого пока нет.

Нет, мода на этот стиль жизни и до России дошла. Но то ли климат мешает, то ли трассы дорожные пока до соответствующего уровня не доведены, то ли другим народ занят… Ну, есть Хирург с его ребятами, есть кое-кто ещё из организованных в клубы любителей мотоциклов, но чтобы, как в Южной Виргинии, дорога была буквально оккупирована людьми на мощных байках, такого нет. И, кстати, ещё кое-чего нет. Редко встречаются на наших дорогах трёхколёсные байки, мощные, напоминающие по своим габаритам гибрид мотоцикла и автомобиля, так удобные для грузных людей, которых в Америке куда больше, чем у нас. Наш толстяк богатырского телосложения на мотоцикл попросту не садится. У них для байкеров-жиртрестов есть специальные модели.

Опять же, у нас редко можно встретить чопперы, удлинённые, с высоким рулём, напоминающим бычьи рога, то ли породы техасский «лонгхорн», то ли «ватусси». В Америке добрая половина таких. Посадка интересная — ноги вытянуты вперёд, руки вперёд, сидит откинувшись, демонстративно расслабленный… Наши бы дорожные полицейские охренели от таких пассажиров на дорогах, а у американцев это норма — культовая модель, и не только на базе «Харлей-Дэвидсона». Ещё одна местная фишка — мотоцикл, а то и два, едущих на прицепе за автомобилем — легковым, или автодомом-трейлером, всё равно. Для путешествий на длинные дистанции с комфортом, самое то. Гоняешь по стране от кемпинга к кемпингу, а встав на прикол на какое-то время, ездишь по окрестностям в своё удовольствие уже на байке.

Любят американцы бродяжничать. И, надо сказать, наши бы любили не меньше, если бы страна была покрыта такой сетью дорог, как у них. Ну, может, ещё будет. Она у нас почти вдвое больше, чем у них, но с автодорожной инфраструктурой пока во многих районах швах, хотя кое где уже полегчало, как в том же Подмосковье или в Кавминводах. Хотя им, всё-таки, климат помогает. Южная страна. Но это о другом. Что до дорог, в южных штатах на них, помимо роящихся вокруг мотоциклистов, почему-то очень много грузовых траков, особенно недалеко от океанских портов. Такие армады идут по дорогам… Один за одним, яркие, ревущие, разукрашенные. Когда мимо проносится колонна тяжёлых грузовиков, машину от ударной воздушной волны даже чуть покачивает.

К вечеру они начинают светиться, как новогодние ёлки. Прёт по шоссе колонна увешанных огнями, как люстры, сорокатонных ревущих коробок, воздух гудит, моторы ревут… Главное, приметить, где именно они на ночлег тормозят. Там, где собралось на ночь больше всего траков, лучше всего кормят. Старая дорожная примета, которая никогда не обманывает. Хороший стол — первое дело для профессионального водителя грузовика, когда он на трассе. Все точки они знают назубок и по ним только туристам и ориентироваться. Да и с ночлегом в этих же местах всегда всё в норме. Отдохнуть перед долгим перегоном — святое. Так что, набрав днём после перекуса в придорожном магазине принципиально неполиткорректных южных сувениров, на ночлег надо вставать рядом с траками.

Именно это мы с друзьями, на очередном отрезке пути на юг из Нью-Йорка, и сделали. Уже перед тем, как пересечь границу Флориды, на последнем перегоне перед Орландо, где на пару дней собирались зависнуть в «Мире Диснея». А после оставалось полдня пути до Майами, ночь там и утром корабль уходил в круиз на Карибы. При этом, обстановка была слегка напряжённой, хотя пока ещё и не близкой к боевой: над мексиканским Юкатаном бушевал ураган «Вильма», который по всем приметам должен был пойти на Флориду. И успеем мы туда до него или нет, оставалось под большим вопросом. По телевизору каждый вечер в новостях показывали прогноз погоды и кадры с мест событий. Кадры впечатляли.

Нет, изображение крутящегося над картой Америки вихря тоже производило впечатление, но срывающиеся крыши, согнутые в три погибели под ветром пальмы, затянутое грозовыми облаками небо и серые волны, бушующие у побережья, впечатляли сильнее. Особенно жён нашей тройки. Одна из них, которой каждый вечер звонила сестра, незадолго до того вышедшая за американца замуж и живущая в Техасе, вообще держалась на грани. Сестра её очень плохо понимала английский, так что всё, что говорили тамошние новостники, безбожно перевирала, но пугала вовсю, благо сама пугалась увиденного на телеэкране, и как могла пыталась предостеречь и уберечь от будущей встречи с ураганом. И если бы не остальные члены команды… Ну, так уж получилось!

Трём взрослым мужикам, которые составляли её ядро, двоим прокатчикам и сталеплавильщику, офицерам-танкистам запаса и выпускникам Московского института стали и сплавов, ураган был изначально до фени. А также пополам, по-барабану и фиолетово. Двое из них любой потенциальный стресс гасили вечером стопкой водки, толикой коньяка или вискарика, которым запаслись под отпуск, и чувствовали себя идеально. Автор, с его привычкой решать проблемы по мере их возникновения, пил не крепкие напитки, которые, получив на последней пьянке группы МО-75-1, после прохождения военных лагерей и получения диплома, в 1980-м, тяжёлое химическое отравление, а вино и вкусные американские коктейли — «дринки», тем более ураганом не заморачивался. Расклад был не в пользу паники.

Две жены из трёх оставались стойкими, как и полагалось верным боевым подругам и героически успокаивали третью, нервничавшую. А пять спокойных людей против одного, немного нервного — хороший расклад для путешествия. Так что, никаких проблем не было и быть не могло, кроме выбора места ночлега. Впрочем, всегда намерены были остановиться засветло и никогда это сделать не удавалось. Была идея тормознуть где-нибудь у Чарльстона, больно уж название было хорошим: папа с мамой этот танец замечательно танцевали, но было ещё слишком далеко до вечера, так что прошли до Саванны, где на окраине, в стороне от трассы выбрав мотель, из ресторана которого доносилась музыка и рядом с которым было больше всего грузовиков, и встали на ночлег уже в темноте.

На юге вообще темнеет быстро. Как водится, закинув в номера багаж, пошли ужинать. В ресторане играла местная фолк-группа. Зажигали ребята с душой, народная музыка в Америке бодрая, настроение поднимает. Поскольку дело было в двух шагах от побережья, заказали большой набор морепродуктов — «си фуда» на всю честную кампанию. Их только недалеко от моря и брать. По сравнению с теми, которые можно найти в Москве, даже в самых лучших наших ресторанах, день и ночь. Одно дело, когда на столе утренний улов и другое, когда его откуда-то везли. Да, самолётом, да, на льду, но это по Булгакову. Продукты ПЕРВОЙ свежести, они и есть единственно правильные. Особенно морская еда: рыба, моллюски и всё прочее. Давишь на них лимон от души, и окуная в тёплое, распущенное, светлооранжевое, с красным перцем масло…

Это был самый вкусный набор морепродуктов в жизни. Лангустины, напоминающие то ли здоровенных морских насекомых, то ли маленьких лангустов с несоразмерно длинными, по сравнению с длиной их тела, клешнями. Мидии, розовые, с острым луком, нарезанным кольцами. Маленькие каракатицы и молодые кальмары, тугие как очень мягкая резина, сваренные в меру — правильные, тоже кольцами. И — верх гастрономического удовольствия, лобстер. Розово-красный снаружи и белый внутри, ароматный и горячий, роскошно пропаренный… Ещё недавно — пища бедных, которым денег на мясо не хватало, а лет 150-200 назад ими вообще в Америке свиней кормили. Что называется, зажрались они тогда там, гады… В качестве острой и сытной закуси, со свежим мягким кукурузным хлебом… Хороший город, Саванна!