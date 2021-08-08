По-разному можно считать медальный успех России на Олимпиаде в Токио.

Общее количество золотых медалей — пятый результат России на Олимпиадах с 1996 года. Общее количество всех медалей — третий. Процент золотых медалей от возможного — седьмой, худший результат в истории: 5,9% золотых медалей у России. Наибольший было 10,7% в 2000 году. В 2020 году золотых медалей в новых видах (например, баскетбол 3 на 3) не было — это важный фактор падения процента.

Но не очень правильно считать прошлые Олимпиады с учётом отстранённой лёгкой атлетики. Золотых медалей без лёгкой атлетики — четвёртый результат, повторение Пекина и Рио. Всех медалей — третий результат, одной медали не хватило до повторения Афин. Процент золотых медалей — шестой результат, в Лондоне было на 0,2% меньше.

Можно ещё подсчитать процент медалей в традиционных для России видах спорта, без «скейтборда и сёрфинга», но это оставим ОКР и спортивным гикам.