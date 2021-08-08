{ 8 августа 2021 }

Олимпийский триумф Марии Ласицкине

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

За каждой спортивной победой и неудачей скрывается огромный труд и собственная уникальная история. И в этом отношении долгожданный олимпийский триумф Марии Ласицкине — готовый киносценарий. Но не для киноподелок в духе «Движения вверх», а для чего-то хотя бы сравнимо великого.

Начать с того, что на пути к олимпийскому золоту все спортивные препятствия Мария преодолевала вроде бы с солидным запасом. Кто бы тогда сказал, что отстранение всех легкоатлетов от Олимпиады в Рио будет только первым непреодолимым барьером.

Из 2021 года Игры года 2016 кажутся чем-то из прошлой жизни. И не только из-за ковида, но ещë и потому, что там у России был гимн и флаг. До пропасти, куда рухнет весь российский спорт тогда оставалось несколько месяцев.

Но даже в коллективном аду допингового скандала у Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА) был свой отдельный котëл с быстрым подогревом. Начать с того, что легкоатлетов ловили на допинге задолго до доклада Макларена, побега Родченкова и загадочных смертей руководителей Московской лаборатории. Легкоатлеты «пролетели» мимо Рио, а через два года коллективная WADA (вместе с многочисленными помощниками) добила то, что осталось.

Но ВФЛА этого словно было мало, в результате после подделки справки спортсмена Данилы Лысенко мировая легкоатлетическая бюрократия в лице AIU решила мочить по полной.

Впрочем, и после отстранения главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина ситуация не улучшилась. И здесь начинается весьма отличная от спорта биография Марии Ласицкине, Нет, чемпионка не сменила спортивное гражданство и не переехала в другую страну. Она просто не захотела молчать. Мария, как могла, привлекала всеобщее внимание к проблемам к ВФЛА, к отсутствию внятной работы, наконец, к тому факту, что ВФЛА пыталась изо всех сил «отморозиться» от выплаты штрафов, что могло окончательно закрыть путь на соревнования для всех спортсменов из России.

В итоге правдорубство трëхкратной чемпионки мира оказалось голосом, который был услышан и к которому пришлось прислушаться (хоть это и не нравится российским спортивным чиновникам). В конце концов, даже нынешней «олимпийской десятки» легкоатлетов могло бы и не быть, не прояви Мария упорство и принципиальность. Кто знает, возможно, именно схватки в кабинетах так закалили характер Ласицкине, что даже травма не остановила еë на пути в Японию. А в Токио было уже проще. Для Марии там был только спорт.  

Методичка


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