Идеальный рецепт для поднятия настроения от Виктора Дорина

Виктор Дорин представляет новый, жаркий трек «Танцуй», в котором разрушает все стереотипы: «Это танцевальная зажигательная песня для всех, кто хочет найти выход из безвыходных ситуаций! Ведь лучший рецепт для поднятия настроения — отключить голову, телефон! И танцевать!»

Песня необычна тем, что в ней совершенно гармонично сочетаются зажигательный бит и грустная история о несчастной любви. Но Виктор все ставит на свои места: Танец поможет стать счастливее, даже когда поводов для веселья уже не осталось.

На данную композицию уже снят клип, в котором рассказано несколько историй о любви и о волшебной силе танца. Искусно визуализировать непростую композицию смог талантливый Семен Горов, с которым Виктор Дорин снял уже множество ярких клипов, запомнившихся зрителям.

Виктор Дорин — российский артист, лауреат премии Шансон года, известный своими хитами «Сладкая», «Ямочки на щечках», «Я выберу тебя», «Вижу сердцем» и многих других.