Из жизни идиотов…

Власти Литвы решили предложить нелегалам, оказавшимся на их территории, по 300 евро, если те согласятся уехать обратно, откуда уж они там к ним изначально выехали. В основном из стран Ближнего и Среднего Востока, ну и, кое-кто, из Африки. То есть официальный Вильнюс всерьёз полагает, что это кого-то стимулирует вернуться из Европы в те не слишком комфортные для жизни страны, откуда все эти люди в Евросоюз добирались?! Очень смелое и забавное предположение, с учётом того, что все они за переправку в Европу заплатили не в разы, а на порядок больше. Чтобы из того же Ирака добраться до Литвы, арабы и курды по 10 тысяч платили. Так что, литовская инициатива для них — чистой воды издевательство.

При этом, власти Литвы не шутили и подошли к вопросу компенсаций, которые от щедрот своих готовы выделить мигрантам, с чисто европейской обстоятельностью. Так, они заранее объявили, что платить будут каждому только один раз, так что включить карусель, шастая туда-сюда через границу, у тех не получится. Ну, и ещё что-то придумали, в характерном для нынешней Европы вообще и Литвы в частности бюрократическо-канцелярском стиле. Чистая трагикомедия. Так как все те, кто до Европы из стран Третьего мира добирается, летят, едут, плывут и идут туда не за тем, чтобы их облагодетельствовали несколькими сотнями евро и отправили назад. Они собираются в Европу для того, чтобы жить там припеваючи за счёт европейцев, не работая и безнаказанно делая всё, что им только будет угодно.

На европейские правила поведения, законы и нормы морали они плевать хотели. И на литовские 300 евро — тоже. Они свои права знают — их Меркель пригласила. Прекрасно себе представляя, что в Европе их официальные власти какой угодно страны и их представители из европейских силовых ведомств не имеют права ни пристрелить, ни покалечить, ни выбросить за пределы Евросоюза, они в курсе, в какой стране какие пособия, какие условия приёма мигрантов и какие лазейки в законах. Они знают свои права и понимают, что никакой управы на них в Европе нет и не будет. Что до обязанностей… Какие у мигрантов могут быть обязанности? Это им все пожизненно должны. Так что Литвой, которая не так богата, как Германия, и куда более ксенофобна, чем та, они крайне недовольны.

Демонстрируют это мигранты местным не стесняясь. И властям, и населению. Ну, а у того тоже последнее терпение иссякает. Так что можно только посочувствовать литовским чиновникам. Они же для чего рвались в НАТО и Евросоюз? Совершенно точно, не для того, чтобы на их головы толпы негров, арабов и афганцев свалились. Ну, может быть Литву от них американцы защитят? В конце концов, на Ближнем Востоке и в Афганистане всё, что привело к сегодняшней ситуации, они затеяли, и развал Советского Союза они использовали для превращения республик Прибалтики в полигон и плацдарм будущей войны против России. Вдруг они ка-ак проникнутся литовской ситуацией и как все проблемы Литвы решат… На крайний случай, им за это можно предложить по 300 евро. Хорошие деньги! Имеет смысл попробовать.