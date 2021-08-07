На Украине планируют разрешить расчеты криптовалютой

Пока речи о полноценной легализации биткоина и прочих не идёт, но при оплате в терминалах магазинов криптовалюта через банки-посредники будет моментально конвертироваться в гривны. Точно так же украинцы расплачиваются в магазинах долларовыми картами, хотя официально обращение доллара в стране не разрешено.

Известно, что самое быстрое признание независимые криптовалюты получают в странах третьего мира с неустойчивыми экономиками и слабыми национальными валютами. На государственном уровне криптовалюта легализована только в Сальвадоре, но над подобным решением сейчас думают Панама и Парагвай. Экономики этих стран зависят от денежных переводов, которые мигранты направляют своим семьям на родину — с биткоином это более доступно.

Крупные экономики, тем временем, работают над созданием собственных государственных криптовалют. Последние этапы тестирования проходит цифровой юань, в разработке находятся цифровые евро и рубль. Увидит ли мир цифровую гривну — пока вопрос.