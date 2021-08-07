{ 7 августа 2021 }

Китай заработал на масках $90 млрд

Рубрики: [Telegram]  

Китай заработал на масках почти $90 млрд за 2020 год. Недаром азиатского гиганта называют мировой фабрикой. Китай быстро расправился с пандемией и за это время наладил производство средств индивидуальной защиты. Пока Европа и Америка сидели по домам и каждый месяц готовились к очередной волне коронавируса, Поднебесная обеспечивала страны одной из самых популярных вещей прошлого года.

Ситуация начала меняться, и в странах-импортерах стали появляться собственные фабрики. Однако было уже поздно, Китай занял рынок и оптимизировал производство. Дошло все до того, что американские производители масок вынуждены обращаться к правительству за помощью, так как банально не могут конкурировать с китайскими компаниями и терпят убытки.

Вся эта ситуация станет еще одним аргументом сторонников контролируемой экономики и производства в их вечном споре с защитниками рыночного подхода. В конце концов, именно директивное управление помогло Китаю сначала остановить эпидемию, а затем завоевать рынок.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Китай виноват в катастрофе?

    2. Китай виноват в катастрофе?

    Первый заразившийся коронавирусом работал в одной из лабораторий Китая, где и появилась инфекция. Вирус был не «биологическим оружием», а результатом попыток Китая превзойти США в обнаружении и борьбе с вирусами, передает телеканал Fox News. В череде почти ежедневных [Читать...]


  2. Китай сможет обладать Америкой

    3. Китай сможет обладать Америкой

    Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден сообщил недавно о том, что Китай «верит в то, что сможет обладать Америкой к 3035 году». Вставшие в тупик журналисты предположили, что он оговорился, имея в виду 2035 год. Ну, наверное. Что с [Читать...]


  3. Китай

    4. Китай

    Китайцы не знают реальной военной обстановки в Луганске и питаются укропской лживой инфой. Их видение надо просто знать, но не распространять. Они тоже заинтересованы в прямом военном вмешательстве России в гражданскую войну на Украине и в трудностях или [Читать...]


  4. КИТАЙ – НЕ РОССИЯ, НО ВСЕ ЖЕ …

    5. КИТАЙ – НЕ РОССИЯ, НО ВСЕ ЖЕ …

    В конце прошлого года во главе небольшой делегации мне довелось побывать в Китае. Поездки по стране, встречи на разных уровнях, обсуждения с китайскими коллегами хода социально-экономических преобразований, идущих в этой громадной стране, произвели на меня и моих товарищей [Читать...]


  5. Россия и Китай будут вместе производить кино

    6. Россия и Китай будут вместе производить кино

    Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере производства и проката фильмов. Решение было принято на встрече директора департамента кинематографии Вячеслава Тельнова и замруководителя Управления кинематографии Главного государственного управления по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»