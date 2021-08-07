Китай заработал на масках $90 млрд

Китай заработал на масках почти $90 млрд за 2020 год. Недаром азиатского гиганта называют мировой фабрикой. Китай быстро расправился с пандемией и за это время наладил производство средств индивидуальной защиты. Пока Европа и Америка сидели по домам и каждый месяц готовились к очередной волне коронавируса, Поднебесная обеспечивала страны одной из самых популярных вещей прошлого года.

Ситуация начала меняться, и в странах-импортерах стали появляться собственные фабрики. Однако было уже поздно, Китай занял рынок и оптимизировал производство. Дошло все до того, что американские производители масок вынуждены обращаться к правительству за помощью, так как банально не могут конкурировать с китайскими компаниями и терпят убытки.

Вся эта ситуация станет еще одним аргументом сторонников контролируемой экономики и производства в их вечном споре с защитниками рыночного подхода. В конце концов, именно директивное управление помогло Китаю сначала остановить эпидемию, а затем завоевать рынок.