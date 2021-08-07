Госпремии в культуре перестанут быть раздачей слонов?

Работа Минкульта по выстраиванию четкой и прозрачной системы коснулась, наконец, еще и оценивания работы внутри этой системы. Опубликован проект, в котором предлагается, вместо четырех существующих премий в области культуры, учредить единую правительственную. Состоять она будет из семи премий в размере 3 млн рублей каждая, а переход запланирован уже на 2022 год.

По факту, это слияние воедино сразу четырех премий: «театральной» им. Волкова, народной «Душа России», а также двух премий «за значительный вклад» — им. Луначарского и Правительственной. Сами премии не упразднят, а просто переведут в иной статус:первые две логично станут ведомственными, а премию им. Луначарского передадут в руки дирекции Санкт-Петербургского культурного форума.

Здорово, если это всё — очередной маркер перехода на новые отношения. Десятилетия реанимации культуры после обвала девяностых были этапом, когда государство усердно облизывало людей искусства, а выдача премий превратилась в какую-то обязаловку (как же мы можем оставить без премии Н., в его-то возрасте, и после того, как наградили Б. и Ц.?), заставляя нарастить количество наград и тем самым девальвировать их все. В итоге взрастили целый пласт чрезвычайно заслуженных деятелей, пиявками сидящих на господсосе, критикуя при этом и государство, и народ, которые смеют мешать им, таким заслуженным, самовыражаться в чернухе, майданах и ультралиберальном декадансе.

Если награждать будут не за реальные достижения, а за пустую выслугу лет перед кланом — куда ни меняй число наград, лучше не станет. Если же премии теперь начнут вручаться не тем, кому «надо», а тем, кто заслужил — сокращение может стать и уместным, и полезным. Частные премии, к сожалению, так и останутся плодами клановых междусобойчиков, где десятилетиями радеют лишь родному человечку, целиком разделяющему идеологию клана. И это лишь повысит ценность именно правительственных премий и наград, которые будут вручать за заслуги перед культурой родной страны.