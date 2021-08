5 альбомов русской электроники

Если вы ещё не вылезли из кокона нулевых, то наверняка считаете, что электроники в России не существует. Для многих она, действительно, остановилась на нелепых рэйв-гигах, где электронный хардкор пародировал сам себя и пытался подражать своим предшественникам из 90-ых как в звучании, так и в эстетическом стиле. Образ смешной, но не годящийся для образования реальной сцены. Так вот, электроника в России зашла намного дальше, чем может показаться. Она современна, концептуальна и, самое главное, самобытна. Через отечественную электронику можно понять даже больше о русской жизни, чем через чартовые жанры. Она соединила в себе характерную меланхолию, парадоксальный юмор и мировой опыт. От слов к музыке! Мы собрали для вас 5 самых любимых электронных альбомов нашей редакции, сделанных в России.

AL-90 — Murmansk-60

Скрывающийся под маской анонимности, AL-90, пожалуй, единственный, кто умеет преображать тоску русской глубинки в чистый звук. Казалось бы, как можно удачно совместить депрессивное настроение вечной зимы с танцевальным фьюче-гериджем? Оказалось, что можно. Прямая бочка здесь смешивается с артхаусными мелодиями и элементами неорусской культуры. Музыкальное путешествие в мрачный Мурманск очень органично существует с холодным хаусом, а названия песен, по типу «Prokhor Song» вызывают не кринж, а тёплую ностальгию. AL-90 — это буквально наш Burial, только намного ближе и роднее.

Summer Of Haze — Infinite

Отечественный витч-хаус многогранен, но бессмысленнен, особенно с высоты сегодняшних лет. Эксперимент под названием «русский витч-хаус», наверное, всё же удался, но остался одномоментным. Релизов в этом жанре много, проверку временем, правда, прошли лишь немногие пластинки. Альбом «Infinite» Summer Of Haze даже сегодня, спустя много лет после окончания рэйв-революции, отлично слушается и вызывает приятный трепет по утерянным временам. Summer Of Haze написал практически учебник тёмной русской вичухи, обязательный к прослушиванию для всех ценителей поджанра. Сколько времени прошло: концерты в заброшенных ангарах закончились, Summer Of Haze показал своё лицо. Скучать по витч-хаусу мы не будем, но «Infinite» хотим всё же забрать с собой в будущее.

Стук бамбука в XI часов — Легкое дело холод

Альбом ижевской группы «Стук бамбука в XI часов» вышел в свет, только благодаря необъяснимому чуду. Записанный в 1991 году, до ушей людей он добрался лишь в 2012. Уникальная работа, где хаотично соединялся рёв ослов из городского парка и кухонная утварь, выполняющая роль ударных. Экспериментальная пластинка позднесоветской неофициальной электроники затерялась среди политических переворотов и сибирского панка. Спасти единственный альбом ижевцев удалось большим трудом, из-за которого сегодня музыка коллектива доступна на цифровых площадках. Кстати, «Легкое дело холод» практически предопределил современный русский неопоп с его мягкими звуками и пространной лирикой.

4 Позиции Бруно — Взятие

Екатеринбургский коллектив «4 Позиции Бруно» всегда выделялся среди коллег, в каком бы жанре они не играли: электроника, или же хип-хоп. Дискография у них довольно обширная, но, если выбирать наш любимый электронный альбом, то это, конечно, «Взятие». Утробный звук русского ада, прячущегося под городскими хрущёвками — любое описание творчества группы превращается в перебор хтонических синонимов. Пластинка эта звучит как концентрированная тревога и паранойя. Определить жанровую принадлежность «Взятия» невозможно, так как альтернативность этой музыки превышает любые слова, призванные оценить этот аудиоопыт. И вы тоже не пытайтесь. Просто слушайте и проникайтесь!

Pixelord — Cyberдядя

Эта работа доказывает — ничто человеческое электронной музыке не чуждо, в том числе постирония. Долгое время, будучи чуть ли не главным электронщиком в России, Pixelord выпускал футуристичные зарисовки, в которых показывал, как может выглядеть современная конкурентоспособная электроника. Но в 2019 музыкант сбросил оковы собственной серьёзности и выпустил самый смешной электронный релиз, пожалуй, за всю историю существования жанра. Абсурдные куплеты приглашённых гостей, намеренно утрированный звук и лёгкая ирония: всё, что нужно для постмодерновой электроники. Вообщем, не относитесь к музыке слишком серьезно, тем более, если она сама этого не хочет.