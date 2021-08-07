{ 7 августа 2021 }

Ирина Шейк показала свой веганский загар

Рубрики: [Звезды]  

Ирина Шейк в обнаженном виде

Ирина Шейк выложила в инстаграм новое фото в обнаженном виде. Снимком, на котором загорелое тело 35-летней фотомодели закрывает лишь тонкая полоска ткани на бедрах, Ирина рекламирует линейку веганской косметики и средств ухода за кожей Alo. Весной этого года в инстаграме бренда и Шейк был обнародован ролик, в котором она наносила на тело масло для загара. Вероятно, новое фото должно продемонстрировать результат использования средства.

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