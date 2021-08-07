Ирина Шейк показала свой веганский загар

Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании бельевой марки Intimissimi. В своём инстаграме она выложила несколько снимков из фотосессии, где предстала в шёлковой майке и кружевных трусиках. Ещё один портрет модели появился в официальном аккаунте бренда, представители которого [Читать...]

Ирина Шейк снялась в коротком ролике, где показала стриптиз. Видео было снято для глянцевого журнала Vogue. В 28-секундном ролике Шейк предстает в ярко-красном наряде, потом медленно раздеваясь, остается в кружевном боди, а в конце видео остается в нижнем [Читать...]

Российская модель с мировым именем Ирина Шейк увеличила грудь. Об этом журналистам стало известно, когда девушка попала в объективы папарацци на отдыхе в мексиканском Конкуне. Поклонники знаменитости тут же заметили изменения в фигуре модели — грудь Ирины едва [Читать...]

Супермодель Ирина Шейк ударно закончила 2014 год, снявшись в эротических фото- и видеосессиях. Черно-белая видеосъемка появилась на сайте Love Magazine, где опубликован адвент-календарь из 28 роликов с разными моделями. Видео Ирины, раздевающейся под музыку перед камерой Дуга Инглиша [Читать...]

Мила Кунис стала звездой новой рекламы ювелирного бренда Gemfields. Актриса является лицом марки с 2013 года. В двухминутном ролике, режиссером которого стал фотограф Джефф Бертон, Мила демонстрирует мерцающие украшения с мозамбикскими рубинами. Как отмечает «Сплетник», эти камни считаются [Читать...]