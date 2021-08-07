{ 7 августа 2021 }

В «Анне К.» сыграет Роман В.

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Роман Васильев

Netflix крайне удивил своим выбором

Петров? Матвеев? Борисов? Netflix с улыбкой смотрел, как все мы гадаем, кого же выбрали на роль Вронского в сериал по Анне Карениной, а потом одним махом отправил всех в «Яндекс» узнавать, кто же такой Роман Васильев.

Сухая информация звучит так. Это молодой актер родом из Молдовы, закончивший МХАТ, играющий на сцене (в Центре им. Мейерхольда), выступающий как модель и пару раз засветившийся на экранах: в сериале «Лучше, чем люди», в еще слишком новом фильме Антона Бильжо «Лебединое озеро», а также в первом сезоне американского сериала «Алиенист», где, вероятно, и угодил на радары скаутов Netflix, очень вряд ли сканирующих МХАТ или Инстаграм-аккаунты актеров с парой тысяч подписчиков.

Навскидку кажется, что главная причина выбора – в самом типаже. Но не исключено, что есть еще два фактора. Во-первых, изящный росчерк постмодерна, когда сюжет в некотором смысле отражается и в реальности, где у дамы из высшего артистического общества появляется совершенно внезапный кавалер. Ну а во-вторых, Netflix, возможно, решил показать, что способен не только собирать брендовые сливки, но и сам разжигать новых кинозвезд.

НЕВМИНКУЛЬТ


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