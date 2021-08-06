{ 6 августа 2021 }

Превращение Олимпиады в оЛямбдпиаду

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  
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Часто так бывает, что на свадьбе, семейном торжестве или корпоративе, ближе к концу мероприятия, изрядно захмелевший родственник/замначальника отдела подсаживается к виновнику торжества/генеральному и, чисто в силу обстоятельств и широты души, рассказывает всë то, что слушателю знать и не следовало.

Японские традиции отличаются от российских, но человеческие законы не ведают границ. Как иначе объяснить, что именно в эту пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии посчитало нужным сообщить, что 20 июля, за три дня до начала Олимпиады, в страну прибыла авиапутешественница с Лямбда-штаммом коронавируса. При этом данные попали в международную базу данных GISAID, но в открытый доступ информация не попала. А сейчас, за три дня до окончания соревнований, можно и сказать.

Теперь становится понятной политика изоляции участников, ставшая, фактически, аналогом «пузырей» американских лиг, прежде всего NHL и NBA. То, что казалось параноидальным «перебдением», было совершенно оправданным комплексом мер по предотвращению превращения Олимпиады в оЛямбдпиаду. И эти меры, судя по всему, дали результат.

Но соревнования заканчиваются, а вирус остаëтся. Какая там следующая буква по греческому алфавиту?  

Методичка


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