Прилепин и Роскомнадзор

Роскомнадзор назвал блокировку Прилепина в Facebook «вмешательством в выборы в Государственную Думу» и потребовал «в максимально короткие сроки снять все ограничения».
Сложно уследить за логикой Роскомнадзора. Восстановим последовательность. Сначала Захар Прилепин завел аккаунт в американской соцсети и начал через него вести предвыборную кампанию — это является вмешательством в выборы через американский интернет-ресурс. Facebook заблокировал Прилепина — тем самым предотвратил дальнейшее вмешательство в выборы через американский интернет-ресурс. Facebook в отличие от Прилепина последовал рекомендации Роскомнадзора и принудил политика переходить на российские интернет-ресурсы.
Роскомнадзор должен не возмущаться действиями Facebook, а отправить ему благотворность и осудить Прилепина, который пользуется иностранными интернет-ресурсами. В ином случае Роскомнадзор занимает антигосударственную позицию.