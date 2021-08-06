{ 6 августа 2021 }

Прилепин и Роскомнадзор

Рубрики: [Telegram]  
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Роскомнадзор назвал блокировку Прилепина в Facebook «вмешательством в выборы в Государственную Думу» и потребовал «в максимально короткие сроки снять все ограничения».

Сложно уследить за логикой Роскомнадзора. Восстановим последовательность. Сначала Захар Прилепин завел аккаунт в американской соцсети и начал через него вести предвыборную кампанию — это является вмешательством в выборы через американский интернет-ресурс. Facebook заблокировал Прилепина — тем самым предотвратил дальнейшее вмешательство в выборы через американский интернет-ресурс. Facebook в отличие от Прилепина последовал рекомендации Роскомнадзора и принудил политика переходить на российские интернет-ресурсы.

Роскомнадзор должен не возмущаться действиями Facebook, а отправить ему благотворность и осудить Прилепина, который пользуется иностранными интернет-ресурсами. В ином случае Роскомнадзор занимает антигосударственную позицию.  

Методичка


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