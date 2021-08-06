Прилепин и Роскомнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла в список запрещенных ресурсов социальную сеть «Вконтакте». Эта информация размещена в реестре интернет-страниц, чье распространение запрещено в России. Поводом для такого решения Роскомнадзора стало [Читать...]

Роскомнадзор опубликовал полный список сайтов, действия владельцев которых по размещению видеоконтента были признаны Мосгорсудом незаконными. Как говорится в сообщении ведомства, на момент 21 августа 2013 г. правообладатели потребовали заблокировать 14 сайтов: rutorg.org, Turbofilm.tv, Opensharing.org, Onlinestepashka.com, Seasonvar.ru, Smotruonline.ru, Fast-torrent.ru, [Читать...]

Роскомнадзор спустя полтора месяца обратил внимание на возмущение сенатора Пушкова выставлением возрастного ограничения в YouTube. Напомним, в декабре YouTube установил ограничение на один из выпусков передачи Пушкова «Постскриптум» — посмотреть его можно только подтвердив возраст. Пушков заявил, что [Читать...]

С чувством легкого недоумения смотрю я на траур, который объявила прогроба (назовем так для сокращения прогрессивную общественность) в связи с большой победой Захара Прилепина на “Большой книге”. Дело не в том, что “Обитель” – замечательная книжка (а она [Читать...]

Лауреат «Большой книги» (2014) Захар Прилепин порадовал фанатов двумя новинками: очередной книгой (о войне на Юго-Востоке Украины) и… музыкальным альбомом, выпущенным его рок-группой «Элефанк» (это уже третий альбом команды). Это эклектика: есть элементы хип-хопа, псевдоцерковного речитатива и фанка. [Читать...]