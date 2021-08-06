Газовое голодание

Авария на газоконденсатном заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем вновь показала, насколько «призрачными и мимолетными» могут быть любые прогнозы и расклады на энергетическом рынке. То, что авария была серьëзной, понятно уже по самому факту сообщений — мелкие происшествия «на северАх» газовая монополия обычно прячет «под ковер». Но когда из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал-Европа» упала вдвое, скрывать масштабы произошедшего стало гораздо труднее

И куда-то исчезли все разговоры о российском «газовом оружии», о зловещей монополии, о демоническом Путине. Слишком многие и слишком многое зависит от газовой кладовой на Ямале. Три (а теперь уже и четыре) газопровода, почти 20% валютной выручки и тепло (со светом) в домах примерно для 250 млн. человек. Пока лето жаркое (и в Турции пожар), всем кажется, что это не проблема. Но лето когда-нибудь кончается.

Удаленность Нового Уренгоя от «большой земли» максимально усложняет вопрос восстановления, тем более что оборудование подобного профиля, как правило, производится под заказ. Так что если всë действительно так серьëзно, Россию (а вместе с ней и Европу) может ожидать как минимум один сезон «газового голодания». И оно ещë хуже, чем кислородное.